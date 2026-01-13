總統府證實蘇嘉全接掌海基會 承接兩岸交流關鍵窗口

總統賴清德任命前立法院長蘇嘉全出任海基會董事長。（圖／張文玠攝）

總統府發言人郭雅慧今（13）日晚間表示，借重豐富政治歷練與成功的國際事務交流經驗，總統賴清德特別邀請並任命歷任立法院院長、臺灣日本關係協會會長的蘇嘉全出任財團法人海峽交流基金會董事長一職。

前海基會董事長吳豐山於去年12月上旬獲總統賴清德約見，徵詢其對海基會人事調整的看法。吳豐山事後表示，理解總統在人事布局上的考量，也自認「該讓賢時就讓賢」，當場表達請辭意願，並於12月31日正式卸下海基會董事長職務。

回顧賴清德總統2024年就任以來，海基會董事長人事多次異動，先由前桃園市長鄭文燦出任，惟鄭因涉入司法案件短暫上任後即請辭，期間一度由許勝雄代理董事長職務，隨後改由吳豐山承接重任；然而吳豐山上任約14個月後亦選擇離任，海基會再度出現人事調整，最終由蘇嘉全接棒出任董事長一職。

有關蘇嘉全出任新任海基會董事長一事，郭雅慧指出，蘇嘉全從政經驗豐富而傑出，歷任國民大會代表、立法委員、屏東縣長、內政部長、行政院農業委員會主任委員、立法院長、總統府秘書長、臺灣日本關係協會會長等職務，歷練完整，在立法院長任內大力推動國會外交有成，擔任臺灣日本關係協會會長以來，更為台日友誼鞏固堅實基礎。

郭雅慧也強調，海基會長期肩負兩岸交流的推動，國人台商急難救助、權益協處等重要服務工作，總統期許蘇嘉全前院長帶領海基會，持續相關工作的推展，並助力兩岸間健康、正面的交流與發展。

