總統府賀中彰榮家迎新春 歲末致贈茂谷柑禮盒暖人心

榮家主任呂德義代表轉贈予住民長輩，並轉達對總統關懷之意的誠摯感謝。（記者方一成攝）

農曆歲末年終，金馬年春節將屆，中彰榮家迎來一份溫馨而別具意義的祝福。總統府特別致贈色澤金黃、象徵吉祥又營養豐富的茂谷柑水果禮盒，提前向榮家住民長輩及全體同仁賀歲，祝福大家新春愉快、闔家平安。該批禮盒由榮家主任呂德義代表轉贈予住民長輩，並轉達對總統關懷之意的誠摯感謝。

榮家主任呂德義今（九）日表示，感謝總統在春節前夕捎來溫暖祝福，讓戎馬半生、勞苦功高的榮民長輩，在寒冬中深刻感受到國家持續的關懷與重視。黃澄澄、油亮飽滿的茂谷柑，不僅應景討喜，也象徵新年的圓滿與吉祥，期盼這份祝福能為長輩帶來好心情，並勉勵全體同仁持續攜手合作，共同營造更為頤養、祥和的榮家生活環境。

隨後，榮家服務團隊幹部前往各住民房舍，將茂谷柑禮盒逐一分送給住民長輩及工作同仁，一同分享這份來自國家的關懷。長輩王伯伯拿到又大又金亮的茂谷柑時開心地表示：「這份暖心的禮物吃起來特別甜，也讓人感覺國家沒有忘記我們這些老兵；吃著香甜的茂谷柑，也象徵新的一年一定大吉大利！」現場洋溢著溫暖與喜悅的節慶氛圍。