總統府贈茂谷柑 八德榮家溫馨熱鬧迎馬年

【記者葉柏成/桃園報導】總統府為向榮民長輩表達感謝與關懷，日前於農曆年前致贈茂谷柑至八德榮家，

象徵新春祝福與吉祥好運，住民長輩們收到象徵吉祥與團圓的茂谷柑後，臉上露出開心笑容，紛紛表達感謝，對政府於年節前夕送上的心意深表感激，也感受到國家對榮民長輩長期以來的重視與照顧。

八德榮家酆世俊主任表示，榮家於春節前後規劃多項迎新活動，包含春聯書寫、節慶表演、文康趣味遊戲等，並邀請青年學子一同參與，促進世代交流，讓住民長輩在溫馨熱鬧的氛圍中迎接新年。

《圖說》榮家長輩收到象徵大吉大利的茂谷柑，臉上露出燦爛的笑容。這份來自總統府的新春祝福，讓住民們深刻感受到被重視的溫暖 。〈八德榮家提供〉

他說，透過此次新春贈果活動，總統府的祝福在榮家中持續傳遞。八德榮家也將秉持照顧榮民的初心，持續打造安全、溫暖且具尊嚴的頤養環境，陪伴住民長輩在馬年迎向嶄新的一年。

當天，一箱箱色澤金黃、果實飽滿的茂谷柑送抵榮家，不僅增添節慶氛圍，也傳遞來自國家的關懷與祝福。相關人員依序將茂谷柑分送予住民長輩，向長輩們表達新年祝賀之意，並祝福大家在新的一年平安健康、諸事順遂。