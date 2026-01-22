總統府贈茂谷柑 祝賀板橋榮家春節大吉大利

【記者葉柏成／新北報導】馬年春節將屆，總統府為表達對榮民長輩早年保家衛國、無私奉獻的感念之情，並慰勉第一線照護人員的辛勞，近日致贈由農民用心栽種的優質茂谷柑至板橋榮家，提前為榮家住民帶來濃濃年節祝福與溫馨氣氛。禮品由板橋榮家主任陳桂美代表全體住民與同仁收受，現場洋溢迎新送舊的喜悅。

總統府表示，適逢馬年，馬象徵奔馳向前、堅毅不拔的精神，正如同榮民長輩當年投身軍旅、守護國家的英勇身影。此次特別選用外型圓潤、色澤金黃的茂谷柑，象徵「大吉大利」與「圓滿幸福」，盼為榮民長輩送上新年祝福，祝願大家在新的一年裡身體健康、精神矍鑠，生活平安順心。

《圖說》板橋榮家長輩開心展示總統府致贈的「馬到成功、大吉大利」茂谷柑。〈板橋榮家提供〉

陳桂美指出，政府始終將榮民的健康照護與生活尊嚴視為重要責任，近年持續整合榮民總醫院醫療資源與各地榮家的照護能量，推動「醫養合一」政策，讓長輩在熟悉、安心的環境中獲得完善照顧。同時，也逐步導入智慧化與數位照護服務，提升照護品質與效率，落實對榮民的長期承諾。

《圖說》總統府每年春節前夕致贈賀禮，對榮家長輩而言不僅是一份節慶心意，更象徵國家始終記得他們的付出與貢獻。〈板橋榮家提供〉

她表示，總統府每年春節前夕致贈賀禮，對榮家長輩而言不僅是一份節慶心意，更象徵國家始終記得他們的付出與貢獻。茂谷柑不只是應景水果，更代表對健康與幸福的祝福。板橋榮家全體同仁將持續精進專業照護，營造溫馨、安全的生活環境，陪伴長輩安心迎接新的一年，讓榮家成為充滿關懷與尊重的幸福家園。