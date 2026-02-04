總統府還原賴清德「找好書」原意 基層師批全教產玩政治遊戲

賴清德出席「第34屆台北國際書展開幕典禮」。 圖：總統府提供

[Newtalk新聞] 總統賴清德昨（3）日出席台北國際書展，並提到好老師可遇不可求、找老師不如找好的書。全國教育產業總工會批評，這對教師是最大的歧視和侮辱，應向全台教師道歉。對此，總統府發言人郭雅慧昨還原總統原意，並批致詞遭斷章取義。有基層老師在社群留言說，全教產忙著玩政治遊戲。

全教產理事長林蕙蓉說，賴清德致詞所言是在台灣身處教師這個職場最大的歧視和侮辱，以及退休金制度、解聘辦法等，都顯示國家對於教師這個職業的不尊重。全教產鄭重呼籲總統，應向全台教師道歉，對於在國際書展這樣的場合說出這樣輕蔑教師的言語，是對於教師最大的侮辱。

郭雅慧表示，總統原意是表達「好老師可遇不可求，不希望家長用盡全力擠明星學校，而是要培養孩子多閱讀」。她認為，與其將總統致詞斷章取義，只取一句話並刻意去除前後文進行政治攻擊，不如好好為書展這群有才華的作家們多多宣傳。

郭雅慧進一步還原總統致詞逐字如下：「我個人是非常重視閱讀，我還記得我擔任台南市長的時候，很多家長都想要讓他的孩子擠進去明星的升學學校，然後想盡辦法要擠到出名的老師的班級上面去，我當然不同意這樣的事情。我跟台南市的校長、老師，跟家長講，要找一個好學校，擠進去一個好學校不如碰到一個好老師，可是好老師是可遇不可求，當然現在整個老師都有使命感，你也不一定要找那一位老師，但是找老師不如找好的書，所以我在台南市的時候有推廣閱讀計畫」。

相關話題延燒至社群平台，也引起熱烈討論，網友反問批評者，不是以前都說『書中自有黃金屋』、『知識就是力量』，現在是不能講讀好書嗎？」並主張總統談的是鼓勵閱讀的價值，反對把話題操作成「貶低老師」。

該網友並舉例，提到洪蘭過往也曾推薦「好媽媽勝過好老師」書籍；網友反問「那怎麼沒有趕快抗議貶低老師」；也有基層老師直接說破，不希望全教產代表全國老師發言，因為這個組織「忙著玩政治遊戲」，認為組織存在不是在為教師發聲。

