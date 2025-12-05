總統府鐵衛營被共諜滲透！士官送機敏資料抵債還要學弟接手 皆判重刑

總統府憲兵211鐵衛營竟被共諜滲透！士官賴重宇因為缺錢上網找優惠借款資訊，卻被共諜放款釣魚，還說可用機密資料抵債。賴重宇不但自己洩密，還找基隆資通電軍的同僚一起洩密，離營後又交接給兩名學弟繼續販售情資，4個人收賄184萬。最高法院今（5）天判處他們7年到5年10個月不等刑期，全案定讞。

賴重宇找借款資訊被盯上 還不起後用機敏資料抵債

總統府堅實的鐵衛部隊憲兵211營，驚爆學長帶學弟賣情報給對岸，共諜案震驚朝野社會，4人洩密收賄184萬元，三審定讞都判重刑，全案定讞。

涉犯法條洋洋灑灑一大串，調查發現民國110年間，士官賴重宇因為缺錢上網找借款資訊，被中共吸收的黃姓男子碰上。黃姓男子知道賴重宇在總統府服役後，大方優惠利息，還不斷放款釣魚，直到賴重宇無力償還，他才說可以拿總統府內機敏資料抵債。

叛國4賊洩密收賄共184萬 最重判7年徒刑

好康逗相報，賴重宇儼然成了共諜代言人，還幫黃姓男子另外買通基隆資通電軍陳文豪，大動作蒐羅情資。等賴重宇要離開憲兵211營時，更找了學弟黎育爾、林裕凱接手繼續外洩販售資料。

賴重宇賣國求財被同袍檢舉，檢調認定賴重宇收賄46萬、陳文豪45萬元、黎育爾66萬4100元、林裕凱收賄26萬5900元，加一加184萬多，換來賴重宇7年、黎育爾6年8月、陳文豪6年5月有期徒刑，就連沒有上訴的林裕凱都要關5年10月，賣國求財卻只拿了小錢，毀了一生。

台北／李若慈、張信智 責任編輯／施佳宜

