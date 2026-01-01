總統府開放參觀 賴總統發紅包袋與民親切互動

記者吳典叡／臺北報導

為歡慶民國115年元旦到來，總統府今（1）日特別開放參觀，總統賴清德與副總統蕭美琴均出席活動，還親自發放115年總統府限量紅包袋，以及「總統府限定版」乖乖；賴總統也與參觀的民眾親切互動，與民眾共同迎接嶄新的一年。

總統府今日清晨在府前廣場舉辦升旗典禮後，上午9時起開放民眾參觀，吸引大批民眾冒雨排隊。其中，總統府開放參觀區域包括府前廣場、正大門、車廳、2樓敞廳、3樓大禮堂及部分迴廊、1樓展場（含9個常設展主題展區、3個特展空間）、迴廊、南苑、北苑、郵局、紀念品中心等區域。

賴總統與蕭副總統均出席活動，現場發送115年限量版紅包袋與「總統府紀念版乖乖」，並與民眾握手互動、合影留念；賴總統也藉此機會向國人祝賀新年快樂，現場氣氛溫馨熱烈。

元旦總統府開放參觀，賴總統親自發送115年限量版紅包袋與總統府紀念版乖乖，與參觀民眾親切互動。（總統府提供）

賴總統發送115年限量版紅包袋，現場氣氛溫馨熱烈。（總統府提供）