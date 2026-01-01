總統府開放 賴總統發紅包袋與民眾親切互動

記者吳典叡／臺北報導

昨日是民國115年元旦，為歡慶新年到來，總統府特別開放參觀，總統賴清德與副總統蕭美琴均出席活動，還親自發放115年總統府限量紅包袋，以及「總統府限定版」乖乖，賴總統也藉此機會向國人祝賀新年快樂，現場氣氛溫馨熱烈。

總統府於昨日自上午9時起開放民眾參觀，吸引大批民眾冒雨排隊。其中，由經濟部精心策劃的「韌╳體³ Resilient Taiwan」特展開幕。賴總統在經濟部長龔明鑫陪同下觀展，內容涵蓋臺灣在全球半導體供應鏈、智慧製造與淨零轉型等領域的領先成果，內容豐富多元，不僅展示臺灣雄厚的經濟韌性，讓民眾更深入了解國家如何因應國際情勢變化，透過數位與科技力強化國土與社會的安全防線。

由於臺灣棒球在國際賽事的亮眼表現，總統府特別設置「TEAM TAIWAN 棒球應援商品快閃市集」。賴總統逐一參觀各攤位，受到球迷與業者熱情歡迎。此外，府內同時展出「12強冠軍金盃特展」，讓許多熱血球迷在元旦就能近距離見證臺灣棒球的榮耀過程，感受體育英雄帶來的感動。

此外，總統府南苑與北苑也化身為「百工百味．臺灣老店市集」，匯集來自各地的優良老店與特色美食。賴總統在參觀市集時，與攤商及民眾展開親切交談，或以微笑並揮手致意，在115年的首日，與大家共同在歡樂的氛圍中迎向未來。

元旦總統府開放參觀，賴總統親自發送民國115年限量版紅包袋與總統府紀念版乖乖，與參觀民眾親切互動。（總統府提供）