總統府馬年春聯「七喜春來」亮相 春聯、紅包袋發放時間出爐

台北市 / 林彥廷 綜合報導

為迎接民國115年（歲次丙午）「馬」年的到來，總統府今（29）日下午召開記者會，公布115年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋及福袋，傳達總統及副總統的新春賀節之意，祝福國人馬年事事順利，榮景興盛，台灣昂首向前。

總統府秘書長潘孟安表示，再過兩天，新的一年即將展開，在新舊年頭交替之際，總統府特別公布115年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋及福袋。明年是馬年，首先要感謝台灣新生代插畫家陳于峰老師以白馬作為主角，設計賀年卡、紅包袋、春聯及福袋；也感謝出身台南的台語文學家白聆老師，特別為春聯創作賀詞－「七喜春來」。白聆老師身兼詩人、作詞人、小說家和音樂製作人等多重身份，並致力於台語文的傳承與推廣。代筆揮毫則邀請到來自高雄的書法名家余天賜老師，他同時也是延墨書會、南陵書會的創會會長。

潘孟安表示，「七」指馬在十二生肖中排序第七，七喜也代表七種不同的喜事與祝福，象徵「幸運好事，迎春順達」之意。此次春聯由白聆老師題詞，並由書法名家余天賜老師揮毫，以蒼勁有力之筆觸，期待國家發展更強而有力，國人更堅毅地迎接新的一年。

潘孟安談到，明年1月1日總統府元旦升旗典禮後，總統將發表新年談話，總統府也將於當日上午9時至下午4時大開放，誠摯邀請全國各地的好朋友前來參觀。

總統府發言人郭雅慧進一步說明，此次春聯賀詞「七喜春來」，其中數字「七」亦代表完美與幸運；「七喜」指平安、健康、豐裕、幸福、成功、愛情、和樂。「春來」則指新春到來，代表著美好佳節、春來日暖、內心喜悅、生機蓬勃之意涵。而春聯設計賀詞旁的「丙午」二字，在字形設計上，巧妙融入馬頭剪影的視覺意象，並搭配賀詞上面的玉山剪影作為視覺起點，以台灣最高峰玉山象徵國家精神的高度與人民共同仰望的方向。

設計師陳于峰表示，很高興能參與總統府新年系列製作物設計。本次 賀年卡、紅包袋及福袋設計以昂首奔馳的白馬為主角，並以紅與金為主色調，象徵新年喜慶；整體設計都緊緊扣住2026年的生肖「馬」，象徵台灣繼續向前奔馳的信念與希望，也隱喻國人團結一心凝聚穩健向前的力量。

郭雅慧也說明發送方式與時程。其中，總統、副總統賀年卡致賀對象包括各國元首、副元首、政要、國際友人、海外僑領與中央部會首長、地方政府縣市首長、民意代表，以及學術、藝文、企業界等國內各行業具代表性人士。電子賀卡即日起則將上掛「總統府全球資訊網」 首頁，民眾除可於平板電腦、手機等行動載具觀賞，也能透過電子郵件轉寄，與親朋好友共同分享總統與副總統的祝福。

郭雅慧表示，為迎接115年春節的到來，總統暨副總統馬年春聯及紅包袋將自115年1月31日（星期六）起至2月13日（星期五）止，配合總統府開放參觀活動發送給來府參觀民眾，除1月31日開放參觀時段自上午9時至下午4時；每週一至週五平日開放參觀時段為上午9時至12時。

未能前來總統府索取春聯、紅包袋的民眾，可就近到行政院中部、雲嘉南區、南部、東部及金馬聯合服務中心洽取。福袋將由總統及副總統於春節訪視行程中親自發送，走春行程將於總統府官網公布，歡迎有興趣的民眾把握機會領取，增添新年喜氣。

