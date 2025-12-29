總統府馬年「七喜春來」春聯、紅包袋公開！ 民眾領取時間地點曝

115年總統府「馬年」賀年的春聯與紅包袋正式公開，本次以「七喜春來」四字呈現，總統府今（29）日召開記者會，說明創作理念和發放時機。

這次總統府展示了馬年的春聯與紅包袋，白馬配上金色線條，在紅色的背景上顯得更加生動突出，春聯上題字「七喜春來」，寓意「幸運好事、迎春順達」，七喜分別代表平安、健康、豐裕、幸福、成功、愛情與和樂，明年就是馬年，馬在12生肖中也是第7順位。

總統府秘書長潘孟安同場預告，總統賴清德會依照往例發表元旦談話，當天早上六點有升旗典禮，從早上九點至下午四點都是總統府大開放時間，也會分送紅包袋給民眾。

至於民眾要如何領取，總統府說明，春聯及紅包袋發送，2026年1月31日到2月13日止，除配合總統府開放參觀發送給民眾，還可以到行政院中部、雲嘉南區、南部、東部及金馬聯合服務中心洽取；福袋則是配合總統、副總統春節訪視行程發送，走春行程將於總統府官網公布。

總統府公布馬年春聯、紅包袋及福袋。圖／總統府提供

台北／陳可親 責任編輯／洪季謙

