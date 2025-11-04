總統府駁外交部、國安會搶功 郭雅慧：相關指控多來自錯誤訊息

即時中心／潘柏廷報導

國民黨立院黨團今（4）日質疑，對美外交明明是重中之重，但外交體系出現兩個太陽，形成「既生龍（外交部長林佳龍），何生燮（國安會秘書長吳釗燮）」的情況；當全世界在消化川習會帶來的後果時，林佳龍不關心反而公然介入民進黨高雄市長黨內初選，而吳釗燮上月還派人繞體制赴美，兩者各自為政、互搶功勞、互扯後腿，影響國家運作。對此，總統府晚間回應，相關指控，多半來自錯誤訊息。

有關國民黨團質疑國安會與外交部合作影響國家運作一事，總統府發言人郭雅慧今日表示，我國的對外政策目標很清楚，就是要和國際民主友盟共同維護國際局勢的安全穩定與繁榮發展。

同時，郭雅慧強調，政府團隊也都朝同樣的目標相互協力。相關指控，多半來自錯誤訊息，脫離事實，也對每一位在崗位上努力付出的團隊成員不公平。

