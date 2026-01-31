總統府「七喜春來」春聯、紅包袋 開放索取

文：記者郭曉蓓

為迎接農曆馬年到來，總統府特別製作「七喜春來」春聯及紅包袋，昨起開放索取，總統府表示，春聯、紅包袋從昨日到2月13日，配合總統府開放參觀活動發送，民眾也可以就近到行政院中部、雲嘉南區、南部、東部及金馬聯合服務中心洽取。至於一元福袋，由總統、副總統在春節訪視行程中親自發送。

此次春聯以「七喜春來」為題，由臺語文學家白聆老師題詞，並邀請書法名家余天賜老師揮毫書寫。「七」象徵生肖馬在十二生肖中排行第七，「七喜」則代表平安、健康、豐裕、幸福、成功、愛情與和樂，寄託對全民生活圓滿、社會祥和的美好祝願；「春來」寓意新歲伊始、生機盎然，象徵希望與活力的全面展開。

（圖：取自總統府發言人臉書）