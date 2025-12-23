總統府「元旦升旗＋大開放」6大亮點 維安升級？主辦：7個管制口「依往例進行」

總統府今（12/23）舉行「中華民國115年元旦總統府升旗典禮暨總統府元旦大開放活動」公布記者會。楊亞璇攝



總統府今（12/23）舉行「中華民國115年元旦總統府升旗典禮暨總統府元旦大開放活動」公布記者會。對於維安是否調整，策展單位表示，在元旦當天有七個管制口，每個管制口都有安檢措施，由現場憲兵同仁以安檢方式入場，目前是依照往例進行。

總統府副秘書長何志偉說，這一次的元旦，從早上到傍晚準備了一系列的活動，以「健康台灣、團結守護」為主題，要展現醫事夥伴以及全體國民團結守護健康台灣的豐沛能量，也呼應總統賴清德成立的健康台灣推動委員會，期盼打造健康台灣，讓國人更健康，讓國家更強，讓世界來擁抱台灣。

廣告 廣告

何志偉說，在此非常感謝四大醫事團體，共同擔任115年元旦升旗典禮的主辦單位。這一次的活動，有醫師所組成的搖滾樂團在現場熱力開唱，以及國中小的同學用嘻哈的舞風改編國民健康操，以及來自花蓮馬太鞍部落，阿美族的金曲歌手，阿洛．卡力亭．巴奇辣，與族人共同來獻唱，也期待大家從運動開始，以滿滿健康正能量，共同迎接115年的第一天。

何志偉表示，元旦升旗活動後，將迎接總統府在新的一年第一次、首次的大開放，從早上的9點到下午4點，大開放參觀活動有六大熱點。一，有原有的常設展。二，漫畫及冠軍之路的特展。三，經濟部首度開展，由經濟部主辦的特展。第四，是台灣老店。第五是Team Taiwan棒球應援商品。第六，有豐富多元的市集攤位。

何志偉指出，歡迎國人朋友元旦一起來參加升旗典禮，典禮過後，繼續到總統府來作客、來走走逛逛。

媒體詢問，跳操部分總統賴清德是否會一起？何志偉與官員交頭接耳，笑稱：「我們做一點參謀作業，馬上回應」。接著他說，「最精彩部分，當天來到現場，你就會知道，但剛剛跳那個難度，從法國會來，兩個跳的動嗎？可能要花一點時間，請大家元旦當天來升旗，你就會知道」。

另外，針對最近發生北車攻擊案，當天警力與維安人力布署有無不同，策展單位集智館總經理陳幼軒指出，過去經驗與今年準備情況，在元旦當天有七個管制口，每個管制口都有安檢措施，由現場憲兵同仁以安檢方式入場，依照往例，在元旦升旗典禮當天都是這樣模式操作，更外圍區域會有台北市警力做交通管制及秩序維護，目前是依照往例進行，「過往依照有安檢狀況，現在情況還是蠻安全的」。

更多太報報導

王ADEN「影片公審」高中女粉絲 遭拔台北跨年演唱…本人回應了

快來捕捉野生悠亞！夢想家策略總監爆料「有望客場野生亮相」

快訊／耶誕鈴聲響了！ 11月外銷訂單729.2億美元 創歷年單月新高