總統府：全社會防衛韌性實地演習 將增列暴力攻擊

（中央社記者吳書緯、葉素萍、楊堯茹台北23日電）台北市19日發生隨機襲擊事件震驚台灣社會，總統府發言人郭雅慧今天表示，在交通關鍵基礎設施的全社會防衛韌性與實地演習，都有想定脅持、不明氣體等相關情境，未來情境設定會再加強，將暴力攻擊列入其中。

總統府今天舉行全社會防衛韌性委員會第6次委員會議，晚間舉行會議記者會。

針對未來全社會防衛韌性的實地演練，內政部長劉世芳表示，未來的演練會實地、實物、實人、實景，採「有想定，無腳本」的方式，此次北捷內隨機襲擊事件，今年的聯安演習有處理過，當時的腳本是車廂內脅持，未來將放入可能的處理想定演練，而牽涉到中央、地方政府，以及目的事業主管機關，如北捷、台鐵公司等交通單位，未來會一起演練。

廣告 廣告

至於元旦跨年的維安強化，劉世芳表示，目前針對全台22縣市從12月24、25日到元旦和過年之前的大型活動，目前整理出一共137場，現在所整備的警力、民防人力共1萬7000多人次，台北市與高雄市希望內政部警政署提供保安警察的人力協助，目前內政部已經投入，穩定社會安全的多元保護網絡以及提供更安全的保全系統。

劉世芳說明，警政署上週末與全台22縣市的警察局長進行視訊會議，完成相關整備，以及提供所需的警察人力準備。

郭雅慧表示，全社會防衛韌性的實地演習，在交通關鍵基礎設施這塊，一直都有常態性演習，例如劉世芳所提到的脅持，以及不明氣體等相關情境想定，未來情境設定會再加強，會把暴力攻擊列入其中。

對於台灣全民安全指引（小橘書）改版納入此次北市隨機襲擊事件的應對，劉世芳表示，她昨天在立法院備詢時有提到，未來改版會納入，而委員會委員對於小橘書的內容、需求等，都有提供意見，明年可能先從網站上的改版先著手，加入面對暴力襲擊，甚至是無差別攻擊等，如何自救或是躲避方式。

劉世芳說明，警政署本來就有相關版本的內容，未來改版經過國安會同意後，會放在官方網站上，至於書面部分的改版，將等民國115年度的預算通過後，將會放入書面內容，提供全台家戶參考。（編輯：楊凱翔）1141223