總統府：半導體布局全球、根留台灣 把護國神山變護國山脈

國民黨立院黨團今天(5日)召開記者會，質疑賴清德總統表示台灣願意協助美國製造全球50%的晶片恐掏空台灣。對此，總統府發言人郭雅慧回應指出，所謂50%晶片不單指台灣的投資，還包括日本、南韓及美國的本土企業。郭雅慧強調，台灣半導體產業布局全球，但關鍵技術及決策總部都留在台灣，沒有掏空的問題，政府是把「護國神山」變成「護國山脈」。

賴清德總統日前接受《紐約時報》舉辦的峰會專訪，當主持人問及美國總統川普希望未來美國在台灣協助下製造全球40%到50%的半導體晶片時，賴總統回應表示「台灣半導體產業是全世界共同資產，因為半導體產業是一個生態系」，政府支持台灣半導體到美國及各地發展。國民黨立院黨團5日召開記者會，質疑賴總統此番說法恐掏空台灣。

總統府發言人郭雅慧5日陪同賴清德總統出席一場醫學會會議開幕式時接受媒體聯訪，針對在野黨批評支持半導體赴美是「德公移山」一事，表示外界有些扭曲賴總統的說法。她說明總統所謂美國製造40%到50%的晶片並不是單單指台灣的投資，還包括日本、南韓及美國的本土企業一起合作。

郭雅慧也進一步說明，美國的期望能不能成功，也要看美國企業及政策後續的進行；但對台灣而言，台灣的半導體產業布局全球，最關鍵的技術仍留在台灣，國力仍在。郭雅慧說：『(原音)最關鍵的點，台積電或是這些半導體的企業關鍵技術還有決策總部都留在台灣，所以沒有所謂掏空台灣這樣的問題。台灣的國力一直都在，根留台灣。我們是讓全世界跟台灣綁得更緊，我們是把一座護國神山變成一整串的護國山脈。 』

另外，賴總統在專訪中也談及中國的經濟不好，台灣願意幫助中國，遭在野黨嘲諷是「通匪、資匪」。郭雅慧說，對於這種情緒性的發言，她不予評論。(編輯：陳文蔚)