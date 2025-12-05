總統府「天下第一營」憲兵淪共諜！學長學弟一起賣國 爽賺百萬鋃鐺入獄

總統府「天下第一營」憲兵211營共諜案定讞。示意圖

總統府「天下第一營」憲兵211營時任中士賴重宇、黎育爾、下士林裕凱及國防部資通電軍指揮部上兵陳文豪，4人涉嫌用手機翻拍軍事機密，轉賣給中共情報人員，以此獲取184萬餘元報酬，一審法院4人被判刑5年10月到7年不等刑期，案經上訴，高等法院14日二審僅改判黎男為6年7月，其餘人維持相同刑度，案件再上訴，最高法院5日駁回，全案定讞。

2021年，賴重宇、陳文豪認識效忠中共的台籍黃姓男子，黃男用高報酬金作為誘餌，吸引2人加入共諜行列，賴男及陳男禁不住誘惑，於2022年4月開始翻拍軍事機密給黃男，或直接傳給中方人員。

此外，2人還「好康逗相報」，退伍後將洩密工作交接給學弟黎育爾和林裕凱，檢方查出，4人依洩密資料的敏感程度獲得不同報酬，分別為賴收賄46萬、黎收賄66萬元、陳收賄45萬元及林收賄26萬元，4人不法所得共計184萬元。

檢方掌握情資後展開搜索約談，全案並於2024年12月間提起公訴。台北地方法院審理，分別依貪污治罪條例的違背職務收賄、國安法為大陸地區刺探或收集公務上應秘密的文書等罪，判賴7年、黎6年8月、陳6年5月，皆褫奪公權6年；林判5年10月、褫奪公權5年。

4人不服上訴二審，高等法院8月14日宣判，除了黎育爾因供出共犯林裕凱，從6年8月被減至6年7月外，其餘3人上訴皆駁回，維持原判。全案再上訴，最高法院5日駁回全案定讞。



