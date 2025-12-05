「總統府」憲兵收賄！拍機密文件傳中共 全案定讞

即時中心／温芸萱報導

戍守總統府、被稱「天下第一營」的賴、黎、林3名憲兵，以及陳姓資通電軍士兵，因收受184萬元賄款拍攝軍事機密文件賣給大陸情報人員，最高法院依貪污、違反國安法判賴7年、黎6年7月、陳6年5月徒刑，均褫奪公權6年。其中林被判5年10月已入獄服刑。





憲兵出售機密文件給中共！戍守總統府、有「天下第一營」稱號的賴姓、黎姓、林姓3名憲兵，以及陳姓資通電軍士兵，因收受184萬元賄款，拍攝軍事機密文件提供給大陸情報人員，案經最高法院判決定讞。最高法院依貪污及違反國家安全法，判賴姓7年、黎姓6年7月、陳姓6年5月徒刑，並均褫奪公權6年。林姓憲兵已在先前二審判刑5年10月後入獄服刑，原上訴第三審期間主動撤回上訴，先行定讞。

調查顯示，陳姓士兵透過手機翻拍單位內的公務應秘密文書，先傳給賴姓憲兵，再由賴轉交黃姓民間中間人或中共情報人員。前年3至8月間，陳曾用化名探詢其他同袍是否願提供軍中資料以賺取報酬，並將現役軍人聯繫方式轉給賴，所幸其他同袍拒絕，未造成進一步外洩。

檢方查出，賴收賄46萬元、陳45萬元、黎66萬元、林26萬元。4人羈押禁見，坦承因缺錢而翻拍機敏文件牟利。

一審判決時，賴7年、黎6年8月、陳6年5月、林5年10月。二審考量黎認罪、坦承共犯並繳回犯罪所得，減刑1個月，其餘刑度維持不變。最高法院審理後認定二審量刑妥適，駁回賴、黎、陳上訴，全案正式定讞。

