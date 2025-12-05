總統府：支持內政部禁小紅書、詐騙不配合政府追查

總統府發言人郭雅慧表示，總統府支持內政部決策。 圖：總統府提供

[Newtalk新聞] 內政部將對小紅書發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間1年。對此，總統府發言人郭雅慧今（5）日表示，總統府尊重、支持內政部的決策，因為詐騙案件無法配合政府追查，且資安檢測不合格。

內政部警政署表示，內政部是依據詐欺危害防制條例第42條「詐欺犯罪防制緊急事件規定」，將對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取之命令，暫定期間1年；後續將視該公司是否善意回應、主動配合相關法規並確保國人數位安全，再研議後續處置。

郭雅慧今受訪表示，內政部在第一時間就有跟國人報告跟說明，因為詐騙案件沒有辦法配合政府的追查，還有一些資安檢測並沒有合格。她說，總統府尊重內政部的決策，也表達支持。

行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元昨表示，小紅書APP資安檢測不合格，近2年涉詐共1706件，且因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年。

打擊詐欺指揮中心副執行秘書賴正庸說明，包括Facebook、Google、LINE、TikTok等國際網路平台，都已配合台灣法令設立法律代表人並遵守法律義務，若有涉及相關網購營業項目者，也需配合經濟部和財政部進行商業登記和稅籍登記。

