總統府：正面看待美中領袖對話 持續與美方緊密聯繫

（中央社記者溫貴香台北25日電）總統府發言人郭雅慧今天表示，對於美中領袖對話，任何有助於確保區域安全穩定現狀、降低各種單邊行為帶來風險的努力，台灣一向支持樂見、正面看待。台灣亦將持續與美方保持緊密聯繫，共同致力於區域的安全與穩定。

美國總統川普今天和中國國家主席習近平通話，川普發文表示，兩人進行「非常好的電話通話」，討論俄烏戰爭、黃豆等議題，他將於明年4月訪問北京，也邀請習近平明年稍晚赴美訪問。

川普發文未提及有關台灣的部分。不過，中國官媒稍早報導，雙方談到台灣議題與俄烏戰爭議題，習近平向川普闡明中方在台灣議題上的原則立場，美方則理解台灣議題對於中國的重要性。

總統府發言人郭雅慧中午表示，注意到相關通話內容。對於美中領袖對話，政府立場一如既往，對於任何有助於確保區域安全穩定現狀、降低各種單邊行為帶來風險的努力，台灣一向支持樂見、正面看待。台灣亦將持續與美方保持緊密聯繫，共同致力於區域的安全與穩定。

郭雅慧強調，無論是二戰時期的文件，包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」和「舊金山和約」，或是後續聯合國相關決議，都無涉決定台灣的政治地位。中方的不實敘事，無法改變中華民國和中華人民共和國互不隸屬的事實。台灣作為國際社會負責任一員，會持續和理念相近友盟各方攜手合作、維護現狀，共同確保區域與台海的和平、穩定與繁榮。（編輯：蘇龍麒）1141125