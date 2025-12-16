總統府、行政院、立法院火車對撞！黃暐瀚：一路對峙到2028

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨、民眾黨在立法院強勢推動《財政收支劃分法》修法，行政院長卓榮泰15日宣布，將依《憲法》第37條規定，決定不予副署財劃法修法案，藍白則批這是獨裁違憲。媒體人黃暐瀚認為，總統府、行政院和立法院已經來到火車對撞的情況，恐會一路對峙到2028。

黃暐瀚15日在節目上表示，總統府和行政院現在就是鐵了心，而現在的路就只剩下兩條，第一條，就是總統把行政院長換掉，不過現在賴清德的想法和卓榮泰是一致的，所以此刻不會換人，卓也沒有自動請辭的意思。

黃暐瀚說，另一條路，就是由國民黨、民眾黨提出倒閣，以目前藍白在立院的人數優勢，一定倒得掉，但如果這樣做，投資報酬率太低，即使是換掉行政院長，一樣不能解決現在的問題，換上來的新院長可能繼續對著槓，而賴清德也仍是總統。

黃暐瀚直言，在這種狀況下，已經來到火車對撞，狹路相逢勇者勝的情形，誰也不讓誰，「卡死立法院、卡死行政院」，目前走到中華民國憲政史上，立法院、行政院跟總統府，彼此非常強烈對抗到史前未見的狀況。

黃暐瀚強調，真的從來沒有看過這麼嚴重的情形，那該怎麼辦？就只能一路的對抗；他也說，接下來還有反年改的修法，行政院有8至9成的機率一樣進行不副署，讓該修法不能上路，就一直卡著，一路對峙到2028。

