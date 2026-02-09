總統府：賴清德已邀五院院長新春後茶敘 盼化歧見為共識

總統府發言人郭雅慧。李政龍攝



立法院長韓國瑜透露，總統賴清德過年的時候可能會邀五院院長茶敘，他會正式跟賴清德提議，是不是要考慮「化」這個字，大事化小，小事化無，逢凶化吉。總統府發言人郭雅慧今（2/9）日表示，總統確已邀請五院院長於新春後進行茶敘，並誠摯歡迎五院院長出席交流；期盼於年節過後合適時機順利舉行，化歧見為共識，讓憲政運作更加順暢。

針對媒體詢問「韓院長提及總統春節後將邀五院茶敘」一事，郭雅慧回應，當前台灣正面臨多重國內外情勢挑戰，政黨之間立場或有不同，但國家只有一個，總統誠摯期盼五院增進溝通、凝聚共識，攜手為國家做好事、為人民解決問題。

廣告 廣告

郭雅慧指出，至於外界關心五院互動安排，總統確已邀請五院院長於新春後進行茶敘，並誠摯歡迎五院院長出席交流；惟考量各院公務繁忙，相關時間仍待後續協調安排，期盼於年節過後合適時機順利舉行，化歧見為共識，讓憲政運作更加順暢。

更多太報報導

藍北市松信市議員初選參選爆炸 地方內參民調李明璇、許原榮位列前2名

辦公室主任許原榮宣布參選北市議員 韓國瑜讚許「團隊的寶藏」、費鴻泰肯定「最懂松信」

李貞秀國籍爭議 本土社團籲韓國瑜依法處理否則提告