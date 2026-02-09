總統府：賴清德邀五院院長新春後茶敘、盼讓憲政運作更順暢

2026年2月9日 週一 上午3:40

賴清德邀請國政茶敘，韓國瑜不出席。 資料照：張良一/攝

[Newtalk新聞] 立法院長韓國瑜日前透露，將在新春時與總統賴清德會面，盼化解朝野僵局。對此，總統府發言人郭雅慧今（9）日表示，總統誠摯期盼五院增進溝通，並確定邀請五院院長於新春後進行茶敘，但時間仍待後續安排，希望順利舉行。

針對媒體詢問「韓院長提及總統春節後將邀五院茶敘」一事，郭雅慧表示，當前台灣正面臨多重國內外情勢挑戰，政黨之間立場或有不同，但國家只有一個，總統誠摯期盼五院增進溝通、凝聚共識，攜手為國家做好事、為人民解決問題。

郭雅慧指出，至於外界關心五院互動安排，總統確已邀請五院院長於新春後進行茶敘，並誠摯歡迎五院院長出席交流；惟考量各院公務繁忙，相關時間仍待後續協調安排，期盼於年節過後合適時機順利舉行，化歧見為共識，讓憲政運作更加順暢。

