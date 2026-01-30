總統府3大委員會遭質疑 人事總處舉前例釋疑

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統府成立三大委員會遭質疑，行政院人事總處今(30)日發布新聞稿表示，總統為聽取多元社會意見以輔佐國政決策，過去多有依任務需求設置諮詢編組。如前總統馬英九任內，總統府即於2008年設置「財經諮詢小組」，並於2010年成立「人權諮詢委員會」。上述組織均是邀請產官學界專家，針對特定國家重大議題提供諮詢與建議。

人事總處說，賴總統此次成立氣候變遷、健康台灣及全社會防衛韌性等三大委員會，其性質與運作模式與前述馬政府時期之組織一致，皆屬「諮詢顧問」性質的任務編組，此乃政府體制內一貫運作常態。此是依法設置「任務編組」，非屬「常設行政機關」，同時聚焦政策諮詢，不干預行政執行權責。

人事總處說明，依「中央行政機關組織基準法」第28條規定，機關得視業務需要設任務編組，所需人員由相關機關人員派充或兼任。總統府自得依該法規定視業務需要設任務編組「委員會」。又此類委員會性質為處理特定議題之諮詢平台，與具備獨立預算、法定職掌及固定編制的「行政機關」截然不同，且相關成員均為兼任或無給職，所需幕僚行政工作亦由現有府院機關人員調派支援，未增加任何法定機關編制或公務預算員額，嚴格遵守政府組織員額精簡及總量管制之財政紀律。

人事總處說，此是總統府層級委員會，其核心價值在於「集思廣益」與「戰略對話」。一如馬政府時期的人權諮詢委員會係對國家人權報告提出建議，本次三大委員會亦僅針對全球性挑戰提出戰略諮詢。具體之政策規劃、法令制定及預算執行，仍依憲政體制回歸行政院及所屬各部會權責辦理，並未改變現行行政院及所屬各部會之組織架構與法定權責。

人事總處強調，政府組織運作講求法制與延續性。以任務編組方式延攬民間智慧，係歷任政府共同採行的有效治理模式。期盼各界能參照過往行政前例，理性看待此次委員會設置目的與功能。

