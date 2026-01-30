總統府3大委員會遭質疑 人事總處：體制傳承行之有年、馬政府也有

人事總處今駁斥，委員會體制傳統行之有年，前總統馬英九任內也有。（圖／總統府提供）

總統賴清德上任後成立氣候變遷、健康台灣及全社會防衛韌性委員會，並於每月月底輪流舉行會議，如今有媒體質疑，三大委員會是因應時事成立，政策上缺乏長期規劃。對此，人事總處今天（30日）駁斥，體制傳承行之有年，非本屆政府獨創，如前總統馬英九任內，總統府即於2008年設置「財經諮詢小組」，並於2010年成立「人權諮詢委員會」。

人事總處表示，體制傳承行之有年，非本屆政府獨創，總統賴清德為聽取多元社會意見以輔佐國政決策，過去多有依任務需求設置諮詢編組。如前總統馬英九任內，總統府即於2008年設置「財經諮詢小組」，並於2010年成立「人權諮詢委員會」。

人事總處說明，上述組織均是邀請產官學界專家，針對特定國家重大議題提供諮詢與建議。賴清德此次成立之氣候變遷、健康台灣及全社會防衛韌性等三大委員會，其性質與運作模式與前述馬政府時期之組織一致，皆屬「諮詢顧問」性質之任務編組，此乃政府體制內一貫之運作常態。

人事總處提到，依法設置的「任務編組」，非屬「常設行政機關」，依《中央行政機關組織基準法》第28條規定，機關得視業務需要設任務編組，所需人員係由相關機關人員派充或兼任，總統府自得依該法規定視業務需要設任務編組「委員會」。

人事總處說明，又此類委員會性質為處理特定議題之諮詢平台，與具備獨立預算、法定職掌及固定編制的「行政機關」截然不同，且相關成員均為兼任或無給職，所需幕僚行政工作亦由現有府院機關人員調派支援，未增加任何法定機關編制或公務預算員額，嚴格遵守政府組織員額精簡及總量管制之財政紀律。

另外，人事總處提到，聚焦政策諮詢功能，不干預行政執行權責。人事總處進一步說明，總統府層級之委員會，其核心價值在於「集思廣益」與「戰略對話」，一如馬政府時期的人權諮詢委員會對國家人權報告提出建議，三大委員會也僅針對全球性挑戰提出戰略諮詢。

人事總處說，具體之政策規劃、法令制定及預算執行，仍依憲政體制回歸行政院及所屬各部會權責辦理，並未改變現行行政院及所屬各部會之組織架構與法定權責，並強調政府組織運作講求法制與延續性。以任務編組方式延攬民間智慧，是歷任政府共同採行的有效治理模式，期盼各界能參照過往行政前例，理性看待此次委員會之設置目的與功能。



