總統彈劾公聽會 白委：尹錫悅遭求處死刑「殷鑒不遠」

國民黨團、民眾黨團提案彈劾賴清德總統，立法院14、15日將舉行公聽會，各黨團也派出立委論述。藍委林德福直言，台灣的憲政困局不是一天造成的，而是賴總統一步步策劃的「焦土戰略」。白委劉書彬更提前韓國總統尹錫悅遭檢方求處死刑為例，直言請賴總統守憲守法，韓國例子殷鑒不遠。

公聽會除邀請專家學者外，也由各黨團推派立委擔任審查小組委員。林德福率先發言，他指出，賴總統在演講談話時，指責在野黨提彈劾案是浪費時間，還叫立法院趕快辦正事，這番話真的令人感到無比的荒謬。一個民主國家的總統，應該是憲政秩序的守門人，而不是公親變事主，親自下場主導整個政治的對立來撕裂整個台灣的社會。

林德福說，賴清德總統亂政的五部曲。第一步，濫用覆議權，把行政院變成覆議院，只要是賴總統不喜歡的，對立法院三讀通過的整個法律案，反射性的也提覆議。第二步，就是濫用釋憲，因為覆議輸了不認帳，執政黨將政治影響力伸進整個憲法法庭。

林德福再說，第三步，大法官缺額困境，始作俑者就是賴清德總統，因為賴清德總統故意提名立場偏頗或帶有特定意識形態的大法官，甚至連民進黨黨團祭出黨紀，要求綠委所有的綠營的委員對特定提名的人投下反對票，等於打臉賴總統。立法院拒絕賴總統所提名大法官的名單，只是剛好而已。

林德福再說，第四步，發動大罷免，結果32比0，慘遭民意的否決。第五步，終極違憲，沒收法律。賴總統現在最大的謊言，就是副署扭曲成否決權，甚至拿美國總統的權力來類比，這完全是混淆視聽。背離了中華民國憲法，把自己當成了太上皇。

劉書彬則說，總統就是政府首腦了。所以總統的所思所為決定著台灣內部的安定跟和諧，也影響著台灣的發展佈局。賴清德背離憲法守門人的這個角色。在野黨為了強化國會監督力道進行修法改革，賴總統與柯建銘卻選擇將在野黨妖魔化，動員行政與輿論全面對抗國會，發動「726」與「823」大罷免行動。所謂「團結」是假，分裂社會是真。

劉書彬說，此外，大法官15人中目前有7名缺額，僅剩8位。現行憲法法庭在未達門檻的情況下，仍自行作成判決，製造憲政危機。面對缺額，總統應積極與在野黨協商補提名，但他卻選擇消極放任，是一個「德不配位」的總統。

劉書彬則說，這次提彈劾案，不是為了政黨勝負，而是為了讓憲政責任被歷史紀錄。任何違憲亂政的行為都必須付出代價。韓國特檢向法院申請起訴前總統尹錫悅處以死刑的例子就在眼前，在野黨提出忠告，請賴總統守憲守法，不要重蹈覆轍，韓國例子殷鑒不遠。

