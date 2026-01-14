總統彈劾公聽會 鍾佳濱：三大謬誤不值一提

民進黨立委鍾佳濱。（摘自國會頻道）

國民黨團、民眾黨團提案彈劾賴清德總統，立法院14、15日將舉行公聽會，各黨團也派出立委論述。綠委鍾佳濱直言，我國修憲後，以藍白立院席次，彈劾案通過不可能，又要如何爭取向憲法法庭提出？更點出彈劾案有三大謬誤，不值一提。

鍾佳濱指出，國眾兩黨既然認為行政院長違憲，為何不向憲法法庭申請釋憲？或者行使「不信任案」要求內閣下台？結果不去追究閣揆責任，卻發表一個無關痛癢的譴責文，然後轉頭說要彈劾總統。

鍾佳濱直指，國眾兩黨提出的總統彈劾案有三大謬誤，第一，彈劾不等於罷免，需要76席，兩黨席次不足，是一廂情願。第二，要違法失職，總統並未違反憲法第72條，彈劾語法無據。第三，自相矛盾，一方面聯手譴責憲法法庭、不接受其審理，現在卻又要提彈劾案交由憲法法庭受理。

