總統彈劾案下週排入院會 羅智強：希望賴清德勇敢負責

國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團19日在議場門口舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」在野黨團聯合記者會。（姚志平攝）

在野黨19日宣布即刻對總統賴清德啟動彈劾案程序。國民黨團書記長羅智強今天表示，對於賴總統的彈劾案，將在23日的程序委員會中排案，最快26日院會就可以表決，表決通過成案後，就會召開全院委員會討論日程表草案。

國民黨團書記長羅智強下午在接受媒體聯訪時表示，對於賴總統的彈劾案，將在23日的程序委員會中排案，最快26日院會就可以表決，表決通過成案後，就會召開全院委員會，由全院委員會安排彈劾案的日程表草案，包括公聽會時程，請被彈劾人到立院說明，以及未來彈劾的表決時程。

廣告 廣告

羅智強，有關在全台舉辦彈劾公聽會，目前在野黨都還在協調，至少第一場公聽會要在立法院來辦，大家共識是現在是民主憲政的關鍵時刻，所以希望全國人民都知道，今天必須守護台灣民主，要彈劾違憲的總統，所以會有一個比較長的跟社會報告的過程，大方向就是先社會溝通，然後再進行彈劾表決。

媒體詢問，賴總統是否可以拒絕到立院說明。羅智強表示，賴總統可以拒絕到院說明，但是身為總統，他認為到立院說明是賴總統的義務，如果賴總統沒有勇氣到立院說明，就是顯現賴總統對於違憲行為的心虛，所以還是呼籲賴清德總統展現肩膀跟勇氣，既然立法院按程序做出彈劾提案，希望賴總統能夠勇敢且負責任的來立院說明。

對於賴總統到立法院說明的形式將如何呈現，羅智強指出，因為這是憲政的第一次，所以屆時在全院委員會規劃日程的時候，相關的做法也會一併來討論規劃，不排除會採即問即答的備詢形式，且立法院請被彈劾人到院說明的次數也不限一次，這都可以在日程規劃當中來著手進行。

【看原文連結】