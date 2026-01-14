總統彈劾案程序啟動 立院21、22日邀總統列席說明

（中央社記者陳俊華台北14日電）藍白對總統賴清德啟動彈劾案，今明兩天舉行彈劾案公聽會。立法院程序委員會13日表決通過國民黨團提案，21日、22日全院委員會將邀被彈劾人賴總統列席進行第一次說明，以及各黨團代表詢問。若被彈劾人未列席，由各黨團代表發言。

國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團分別提案，對總統賴清德啟動彈劾案程序。立法院會去年12月26日表決通過彈劾案相關事務及時程。全院委員會部分，民國115年1月14日、15日舉行公聽會，聽取社會公正人士意見。115年1月21日、22日以及5月13日、5月14日舉行審查會，邀請被彈劾人賴總統列席說明。

立法院13日舉行程序委員會，處理21、22日第3次全院委員會議程。去年12月26日立法院會決議，1月21日、22日召開全院委員會，兩日合併為一次會，並邀請被彈劾人賴總統列席進行第一次說明。

全院委員會將先由彈劾案領銜提案人2人代表說明彈劾意旨，時間各10分鐘，再由被彈劾人說明，時間15分鐘，並由國民黨團、民進黨團各推派15人、民眾黨團推派2人代表，每人詢問15分鐘。若被彈劾人未列席，由各黨團推派委員發言，每人10分鐘。（編輯：萬淑彰）1150114