總統彈劾案第二場公聽會 學者：總統沒義務到立法院報告

立法院全院委員會今（14）日舉行賴清德總統彈劾案公聽會，綠營推薦的學者、律師林俊宏表示，如行政院長不行使職權、放任台積電赴美投資等都不構成彈劾理由，以此要求總統來立院說明，必要性相當薄弱，況且憲法也沒有規定，總統有義務到立法院。綠委沈發惠也說，彈劾理由就是一篇奇文，一個民間公司的投資行為，被拿來當作彈劾總統的理由。

立法院今舉辦第二場總統彈劾案公聽會，朝野推薦的學者進行正反論述。林俊宏提到，彈劾理由內，用不副署這個不屬於總統職權的行為，來彈劾總統完全說不通，完全沒有道理。

林俊宏質疑，這個彈劾案真的要追究法律責任嗎？還是彈劾只是本質上它只是一個工具化的形式，還有其他的特殊的目的？在講到彈劾理由寫到台積電赴美投資，這也不是法律問題而是政策問題，

那要檢討的也只能是政治選擇的取捨，而不是憲法層面上的取捨的違反。

林俊宏強調，總統要不要就這個事情到立法院來進行聽證，這件事情也蠻簡單的。因為 113 憲判第9字已經講得很清楚。總統並沒有出席立法院的法律義務跟憲法義務。立法院可以要求，可以邀請總統來。但是立法院也只能邀請。這個彈劾案有點耗費大家資源，碰到憲政僵局，應該要回到倒閣的這個路徑。

沈發惠同樣檢討彈劾理由，他強調，第一個理由，賴清德指揮授意行政院長卓榮泰爛編預算。 但應要負舉證責任，哪裡指揮授意？再怎麼樣你也該對付行政院長，結果來彈劾總統。這是奇文的第一個奇。

沈發惠再說，第二、三個理由，造謠抹黑、利用司法迫害異己。都應該要舉證。第四個理由，發動大罷免摧毀台灣民主。 什麼時候人民依法行使選舉、罷免、創制、複決權，結果要來彈劾總統？

沈發惠說，第五個理由，幫襯台積電赴美投資。 台積電赴美投資所以要彈劾賴清德？那為什麼鴻海去投資中國那也要來罷免賴清德好了？一個民間公司的投資行為，拿來當作彈劾總統的理由，不值一哂。

沈發惠最後說，真正關鍵的是第六個理由，行政院長不副署。 退一萬步講，就算這是理由，那也是行政院長不副署。行政院長不副署，總統就不能公布，所以總統不但沒有違憲，而且他是完全合憲的啊。就算他違憲，你們也該用憲法手段處理行政院長，怎麼會來彈劾總統呢？

