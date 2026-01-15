總統彈劾案第二場公聽會 學者：賴獨攬行政 司法還剝奪立法權

立法院全院委員會今（15）日舉行賴清德總統彈劾案公聽會，由副院長江啟臣主持。（摘自國會頻道）

立法院全院委員會今（15）日舉行賴清德總統彈劾案公聽會，藍白陣營推薦的學者皆認為，賴清德是違憲慣犯的總統，不積極提名大法官，又不執行立院三讀法律，堪稱「不進市議會 2.0 版」，獨攬了行政權、獨攬了司法權，甚至剝奪了立法院的立法權。這樣的憲政危機，不應該提出來彈劾嗎？

政大副教授彭錦鵬今指出，賴清德是一個違憲總統，更是一個違憲慣犯的總統，當代表人民的立法院的多數通過法律，總統就只能夠公布。不公布的責任，要由憲法法庭去審理。賴總統現在正在進入一個階段，叫做『不進市議會 2.0 版』，而且已經 41 天了。」

彭錦鵬也說，賴清德過去擔任台南市長時，不進議會遭監察院彈劾，賴清德蔑視了民主跟法治的基本原則，要守法守憲。再者，賴清德主導大罷免，否定中華民國憲政架構，違背總統誓詞。最後賴清德違背積極提名大法官的憲法義務，正事發生5個大法官就做出憲法判決案。

退警周威廷則說，藍白立委在去年 1 月三讀通過了警察人員人事條例 35 條修正案，要恢復退警的所得替代率。甚至民眾黨黃國昌主席、立委張啟楷也都多次公開說明，民眾黨經過兩次民調 70％ 民意支持警察的年改提高。但行政院連預算都不編，聲請釋憲、暫時處分。有樣學樣，軍人待遇條例、教職人員撫卹資遣退職條例、公務人員撫卹資遣退職辦法，停砍 1.5％ 也是一樣，行政院仍然認為治標難行，聲請釋憲，考試院比照辦理。他們靠誰的大法官？靠的是 5 人大法官，人數不足的 5 人大法官會做違憲解釋。

周威廷說，賴清德總統至今仍然一意孤行，當獨裁成為事實，彈劾就成為義務。賴清德甚至說自己在台南市就曾經被彈劾過，或許賴會覺得是枚勳章，但可能是恥辱的勳章。

