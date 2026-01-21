總統彈劾案綠喊「倒閣」 藍反嗆：賴清德下來一起重選

藍白發起彈劾賴清德總統，立法院21、22日召開全院委員會審查，綠營主攻藍白提彈劾沒道理，應該要倒閣。藍委王鴻薇發言時則反嗆，如果今天解散國會，賴清德有下來重選嗎？「不會」。藍委羅智強也喊話，賴清德下來，辭掉總統跟著立委一起重選，「我保證藍白兩黨全部舉雙手雙腳贊成。」

由於賴清德總統今日未出席彈劾審查會，因此改由朝野黨團推派人選上台發言。原訂2天藍綠白各推派15、15、2人，但民進黨團消極以對，2天只派出3人上場論述。

藍委傅崐萁指出，一個貪污腐敗的政權、一個掏空賣台的政權、一個天天喊抗中保台、一個天天喊要台獨卻不敢獨立的政權，在這裡只能詐騙國人。彈劾案是最好的結果，我們一起加油。

王鴻薇則說，立法院是根據《立法院職權行使法》第43條來邀請賴總統來做說明，這一條根本沒有被判決違憲。所以我們必須譴責賴總統自己沒有勇氣、不敢來做說明，竟然製造假訊息，自己當起了大法官。

王鴻薇再說，綠委鍾佳濱用日本首相高市早苗解散國會的例子，要在野黨提出倒閣，但高市早苗宣布解散國會的時候，她特別提到她是賠上自己首相的職務以及她政治生命來做解散國會。

王鴻薇嗆，如果今天我們解散國會，賴清德有下來重選嗎？賴清德會負起他的政治責任、他的政治生命嗎？不會。因為他躲在我們中華民國的憲政體制的保護傘下。竟然民進黨還在那邊說風涼話。我必須要說，高市早苗有這樣的Guts，有這樣的擔當，但是賴清德沒有，只是想要繼續的挑起社會對立而已。

王鴻薇也說，在總統大選前，賴總統數度說他願意負起這樣的義務，他願意欣然到立法院來做報告。但是在選後，不要說我們的國會改革法案通過憲法法庭然後宣布違憲。就是根本沒有被宣布違憲的到立法院做彈劾說明，他也拒絕來做報告。

至於賴清德過去的承諾，包括社宅喊出了一百萬戶，這裡面包含他要新建社宅13萬戶。但是他就任短短的一年多，他就立刻的跳票。這個社宅的數量從原來的13萬戶大幅縮水到只剩下4萬戶。這不是騙選票，什麼叫做騙選票？

羅智強則說，鍾佳濱舉高市早苗做例子。那賴清德辭職下來選嘛！如果願意辭職跟著國會一起改選，他舉雙手雙腳贊成。

羅智強說，今天賴清德不負政治責任，叫行政院長卓榮泰出來負政治責任，一個菜瓜布院長，換了一個卓榮泰有千千萬萬個卓榮泰啊。賴清德總統不用受到民意的檢驗，那請問解散國會意義是什麼？如果賴清德下來辭掉總統跟著立委一起重選，保證藍白兩黨全部舉雙手雙腳贊成。

羅智強也盤點賴清德「十大失德亂政」，包括沒有勇氣來立院面對彈劾說明；沒有守住海峽中線的喪權辱國總統；發動大罷免只會鬥爭；濫用司法對在野黨抄家；自創違憲開庭的大法官會議「毀憲亂政」；不顧民生不希望民生相關新興預算通過；把台積電變美積電掏空台灣；踐踏軍警消不編列相關預算。羅智強強調，這樣的總統當然要彈劾。

