總統彈劾案藍白緊咬「不副署」 綠：若對制度不滿可修憲

立法院藍白黨團日前對總統賴清德提出彈劾案，今日舉行第2場公聽會，國民黨推派立委王育敏、王鴻薇與羅智強等立委，以及張亞中、彭錦鵬、周威廷等專家學者為代表；民進黨代表為立委沈發惠、吳思瑤與王義川，以及專家學者陳怡凱、林俊宏等人；民眾黨代表則為立委陳昭姿、專家學者張其祿。

藍營代表發言主要仍聚焦先前行政院不副署《財劃法》，孫文學校總校長張亞中指出，賴清德有拒絕公布法律、不副署、不執行法律、踐踏憲政分立、破壞民主制衡等5項違憲行為，完全符合彈劾紅線。

廣告 廣告

另一位代表藍營的學者彭錦鵬則提到，賴清德主導罷免行動，否定2024年選舉的合法性、多數民意以及憲政架構；並指賴清德擔任台南市長時，就曾因長達8個月不進議會遭彈劾，應該要深自反省。

代表民眾黨的學者張其祿也指，對賴清德提出彈劾並非僅因單一爭議，而是行政體系長期以來不副署、不公布、不執行法律等各項政治操作，已經超越政治攻防範疇，衝擊既有憲政秩序。

不過代表綠營的學者陳怡凱認為，總統賴清德是在行政院長未副署法案情況下，才不公布法律，就程序上來說並未違憲。

同樣代表綠營的律師林俊宏也說，彈劾案應回歸行政、立法權間的僵局，對行政院長提出不信任案、進行國會改選，以行政院長的副署權為理由彈劾總統，在法律上完全無道理；若在野黨對憲政制度設計有所不滿，也可討論修憲。

藍委王育敏對此表示，賴曾在黨內會議定調不副署法案，卓榮泰也照單全收，因此對賴清德提出彈劾案並非全無道理。王鴻薇則說，行政院拒絕副署立法院通過的法律，元凶並非卓榮泰而是賴清德；且即便對提出倒閣案，接任的行政院長仍會聽命於賴清德。

白委陳昭姿也指，賴清德未依《憲法》規定公布《財劃法》，更在民進黨中央討論不副署作為，是挑戰民主憲政。

綠委沈發惠則表示，若行政院長不副署法案，總統就不能自行公布法案，因此賴清德所為完全合憲，至於不副署產生的憲政爭議，應交由憲法法庭判斷。綠委吳思瑤也指，法案不副署並不構成彈劾總統理由質疑在野黨是透過彈劾案，在立法院搭建政治表演舞台。