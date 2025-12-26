總統彈劾案通過 1/21-22邀賴到立院說明 府：尊重

台北市 / 綜合報導

藍白立委提案彈劾總統賴清德，經過立法院會表決通過，相關的時程表也出爐，將會定於明年的1月21日和22日召開審查會，邀請被彈劾人賴清德到 立法 院說明，更規劃在5月19日，賴清德上任2週年前夕，進行記名投票，對此，總統府方面回應，只要有合法、合憲且完備的程序，都會給予尊重。

立法院民進黨團委員說：「彈劾，「攏係假」。」彈劾「攏係假」，立法院民進黨團，在議場內舉牌高聲抗議，因為藍白憑藉人數優勢，以60位贊成、51位反對，彈劾總統賴清德提案通過。

立法院國民黨團總召傅崐萁說：「踐踏了我們憲法法庭，我們在這裡嚴正地，表示必須對總統提出彈劾。」

而根據藍白公布的時程表，戰線得拉長到明年，先在1月14日、15日舉辦公聽會，邀請7名專家學者，由各個黨團推派代表參與，接著在1月21日22日召開首次審查會，邀請被彈劾人賴清德，到院說明15分鐘，並且接受立委詢問，第三階段在4月27號舉行聽證會，並預計在5月13日、14號日，召開二次全院委員會，而最終表決日定在5月19日，選在賴清德上任2週年前夕，進行記名投票。

立委(民)吳思瑤說：「拿神聖的憲法行為，來作為他們政治動員，或是後續選舉動員的伎倆。」

拿神聖的憲法行為來作為他們政治動員，或是後續選舉動員的伎倆，尤其門檻不低，依據憲法增修條文規定，立法院針對總統、副總統提出彈劾案，須經全體立法委員，2分之1以上也就是「57席」提議，並且有3分之1以上共「76席」決議，才能聲請憲法法庭審理，而在野陣營加起來僅62席，即便真的有綠委倒戈達到門檻，還得經大法官現有總額。

「3分之1以上同意」，才能宣告彈劾案成立，總統便即刻解職，並由副總統繼任直到任期屆滿，而非重新舉行大選。立法院民眾黨團總召黃國昌說：「賴清德侵犯憲法秩序，就應該透過彈劾程序，來追究他的責任。」

立委(民)鍾佳濱說：「就算可以達到3分之2，也要拿到憲法法庭審理，立法院不是國會獨大，門都沒有。」

立法院不是國會獨大門都沒有，總統府則回應，只要有合法合憲且完備的程序，都會給予尊重，隨著彈劾案推進實質審查階段，朝野陷入拉鋸戰。

