「總統彈劾案」列12/26議程 藍白估明年520投票

（圖／TVBS）

民進黨立委在程序委員會上喊出異議，卻遭主席翁曉玲忽視，引發朝野衝突。藍白陣營隨即反制賴卓體制，提出「總統彈劾案」並確定列入26日院會議程。國民黨團書記長羅智強表示將召開全院委員會邀請賴清德總統說明，預計在明年520前後進行彈劾案表決。同時，藍營也提出憲法法庭相關修法案，要求除總統彈劾案外的所有裁判都交由公民複決，顯示在朝小野大的政治格局下，立法院與行政部門之間的權力角力日趨激烈。

（圖／TVBS）

立法院程序委員會現場氣氛緊張，民進黨立委們因提出表決卻被主席翁曉玲忽視而憤怒，紛紛圍攻主席台。民進黨團書記長陳培瑜不斷高喊「有異議」，但主席選擇置若罔聞，導致朝野雙方在程序委員會上劍拔弩張。

在這樣的政治氛圍下，藍白陣營決定反制賴清德總統與卓榮泰院長，提出「總統彈劾案」並已確定列入26日院會議程。羅智強強調，他們將召開至少一次全院委員會，邀請賴清德到院說明，並計劃在明年520前後進行彈劾案表決。不過他也指出，總統可以選擇是否出席立法院，因為憲法並無強制規定。

回顧2006年同樣處於朝小野大局面的扁政府時期，陳水扁總統曾被提出三次罷免案，但他並未親自到立法院應對，而是透過書面聲明或記者會方式回應。

除了彈劾案，藍營還針對五位大法官就能作出憲法判決的憲法法庭提出修法，建議除了正副總統彈劾案以外，所有裁判都要交由公民複決。

民眾黨團總召黃國昌對當前憲政秩序提出直言，他表示只要賴清德認為法律明顯違憲，就可以指示卓榮泰不予副署，賴清德不公布，立法院所做的一切努力都將付諸東流。面對如此挑戰，在野黨仍奮力爭取立法權的一線生機，堅持朝「虎山」邁進。

