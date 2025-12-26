「總統彈劾案」進全院委員會審查 明年5／19投票

立法院院會今日通過總統彈劾案進入全院委員會審查，彈劾案時程已正式公布。根據規劃，明年1月和5月將分別邀請總統至立法院進行說明備詢，最終將於2025年5月19日，即總統就職兩週年前一天進行彈劾案投票。此案引發朝野激烈攻防，總統不滿藍白陣營不審預算卻提彈劾案，批評他們沒資格談憲政，藍白則反批總統未兌現赴立院國情報告的承諾，並指責總統因未副署財劃法而違憲。

（圖／TVBS）

立法院今天舉行院會，藍白陣營提出的總統彈劾案經表決，以60票贊成、51票反對的結果，正式進入全院委員會審查。立法院長韓國瑜宣布傅萁委員、黃國昌委員等人提議照案通過。彈劾案完整時程隨即公布，明年1月14日、15日將舉辦公聽會，21日、22日邀請總統列席說明備詢；4月27日辦理聽證會；5月13日、14日第二次邀請總統來立院說明，最後於5月19日進行彈劾投票。

廣告 廣告

值得注意的是，在彈劾案通過前一天正值行憲紀念日，總統對此表達強烈不滿，批評藍白陣營不審預算卻提彈劾案，沒資格談憲政。國民黨團書記長羅智強則反擊表示，毀憲亂政的正是總統本人，他質疑總統為何不敢到立法院兌現自己國情報告的承諾。羅智強強調，總統被提出彈劾案是因為未副署財劃法。

民眾黨團總召黃國昌也加入批評行列，他指出總統自己決定不公布法案，這就是違憲和毀憲亂政的行為。然而，民進黨團也不甘示弱，民進黨團幹事長鍾佳濱反諷藍白陣營一方面想對大法官提譴責案推翻憲法判決，另一方面又要請憲法法庭彈劾總統，質疑他們是否會接受未來憲法法庭的審理結果，並呼籲藍白陣營多用腦思考，多讀熟憲法。

這場總統彈劾大戰預計將成為明年立法院上半年的主要政治戰場，朝野對立情勢恐將持續升溫。

更多 TVBS 報導

搭飛機耳鳴、耳痛劇烈「吞口水也沒用」 醫授進階解法

2026台中跨年晚會、五月天演唱會台中站 亮點、交通一次看

撞見媽進摩鐵！兒以為「被詐騙」報警救人 意外揭外遇

繼承950萬現金！她嫌定存太慢 想「拚一把」提早退休

