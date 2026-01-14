總統彈劾案 開動政治子彈列車

（圖／本報系資料照）

在野黨所提之總統彈劾案，立法院啟動相關程序，首先在1月14、15日舉行公聽會，並於1月21日邀請總統說明。彈劾案已然成為朝野政治動員的核心議題，無論是行政部門下鄉宣講，或在野陣營全台動員，政治對抗早已先於制度審議前全面展開，致使政治體系逐步進入高度升溫的狀態。

南韓與我國同為憲政民主政體，南韓檢察官在1月13日指出，前總統尹錫悅為掌控司法、立法機關，並謀求長期執政，宣布緊急戒嚴，動用本應僅為國家共同體利益而使用的資源，犯罪性質極為嚴重，向法院要求判處死刑。我國立法院針對總統彈劾案，從形式上看，它是一套完整而嚴謹的憲政流程；然而，若從近年政治互動的連續發展觀察，這場彈劾的實質意義恐怕早已不僅止於制度層面的責任追究。

總統為此前往立法院「說明」，在制度上原本是行政與立法的正常互動，但在當前敘事結構中卻極易被解讀為退讓或立場鬆動，進而被視為示弱的訊號。因此，賴清德總統高度可能不會前往立法院說明。

彈劾原是高度制度化、門檻極高的政治程序。然而，一旦程序無法與行政端形成實質互動，彈劾便不再只是制度工具，而會逐漸轉化為政治訊號與動員象徵。此時，立法院內的公聽會與委員會程序雖持續推進，但真正的政治動能不再局限於議場，而是向社會層面外溢。各式論述、集會與行動，將逐步取代制度辯論，成為政治對抗的主要形式。彈劾是否通過，反而不再是重點，其存在價值將轉向是否能累積政治能量。

近年來，這樣的轉變在台灣反覆出現，明明制度仍在運作，衝突卻離開制度。一個有助於理解當前局勢的比喻，是將台灣政治想成一列相向而行的子彈列車，衝突並非一次性對決，彈劾程序也不是終點，只是列車行進中的一個節點。每一次程序推進、每一次政治動員，都像是在列車行進途中射出的一顆子彈，單一行動未必立即失控，但其累積效果，卻會不斷縮短制度所能承受的煞車距離。

當政治對抗從議場延伸至街頭，從程序辯論轉向社會動員，社會的不安感勢必隨之升高。支持者被進一步動員，反對者被激化，原本尚能容納差異與觀望的中間空間，正迅速被壓縮，更容易陷入情緒的螺旋式升高。

因此真正需要關切的，並不只是彈劾案本身是否成功，而是我們是否正逐步習慣一種無法透過制度降溫，只能透過動員對抗來延續政治的狀態。子彈列車仍在前行，當沒有人願意、也沒有人能夠踩下煞車時，制度所能承受的衝擊終究有限，而社會所承擔的成本，只會不斷累積。（作者為國立高雄大學榮譽講座教授）