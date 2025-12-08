總統御醫連文彬99歲辭世 出身貧困有同理心「曾為患者趴地尋物」

台大內科教授連文彬於六日晚間辭世，享壽九十九歲。這位獲得醫療奉獻獎的心臟醫學權威，曾為前總統李登輝的「御醫」，並將全數退休金捐出成立基金會，致力培育年輕醫學研究人才，期盼台灣能培養出諾貝爾獎得主。

從民國七十七年到八十九年，連文彬擔任李前總統的醫療小組召集人。(圖/報系資料照)

連文彬教授在心臟醫學領域貢獻卓著，台大醫院第一例成功的開心手術，正是由他精準診斷心臟構造後，交由外科進行的。民國五十八年，他完成台大醫院首例永久性心律調整器安裝；三年後，又建立電氣生理學檢查，為台灣心臟醫學研究奠定重要基礎。

廣告 廣告

「我們在睡覺、在吃飯，它都在工作。」連文彬曾這樣形容心臟的微妙，這也是他選擇心臟專科的原因。出身貧困家庭的他，高中畢業時同時考上中國大陸的中央大學法律系與台灣大學醫學院。在父親期望他學醫、將來救助病人的期許下，他投入心臟研究領域，尤其專注於心臟電氣生理學和風濕性心臟病研究。

退休後的連文彬不僅將四百多萬元退休金全數捐出，成立「跨世紀醫療促進基金會」，更持續投入臨床與研究領域。二○一九年獲得第二十九屆醫療奉獻獎時，被問及為何將退休金全數捐出，他表示：「台灣至今還沒有醫界的人獲得諾貝爾獎，希望將補助年輕人做研究，盼有朝一日為台灣培養諾貝爾得主。」

從民國七十七年到八十九年，連文彬擔任李前總統的醫療小組召集人。談起這段經歷，他曾在受訪時表示：「這是我最榮幸的一個時期。」卸下召集人一職時，他獲頒勳章證書。然而，這份榮耀背後是沉重的責任與壓力。

連文彬曾擔任李前總統的醫療小組召集人，他曾受訪表示：「這是我最榮幸的一個時期。」 （圖／摘自李登輝臉書）

連文彬說，李前總統的健康情形屬於機密，不能對外發言，身為醫療團隊之首，需扛起所有責任，如履薄冰。每次陪同李前總統出國參訪，醫療團隊都需做好萬全準備，除了隨身必備藥品，還必須攜帶一千西西血液，以備不時之需。李前總統的血型特殊，光是保溫、運送，就耗盡心思。

儘管頂著「御醫」光環，連文彬從不擺架子。他的老病人金老先生近三十八年來每月都到診間報到，回憶一、兩年前的一次經歷：當時他找不到皮夾證件，萬分焦急。得知情況後，當時已九十歲的連文彬不僅拜託眾人協助尋找，自己還彎腰低頭，匍匐在診療床下尋找，令人感動不已。

連文彬積極邀請包括諾貝爾獎得主等重量級學者來台，設置醫學研究獎助金，資助三十五至五十歲的年輕醫師從事醫學研究。他曾表示，醫學中心的醫師身兼看病、教學和研究，但現行制度讓許多年輕醫師難以兼顧研究，希望透過獎助，讓他們無後顧之憂，提升台灣醫療研究能量，這也是他自認執醫超過一甲子，對台灣醫界的最大奉獻。

延伸閱讀

台南市長選戰分析 蔡正元：賴清德再不喜歡也得提名「她」

影/賴瑞隆道歉止血太晚了！馬德曝原因：犯3大錯

出門整天未回家！台中南屯53歲男被同事發現陳屍轎車內