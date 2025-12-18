「總統徵詢人事意見」海基會董事長吳豊山請辭：欣然同意讓賢

海基會董事長吳豊山請辭。（藍孝威攝）

海基會今（18日）下午舉行董監事會議，在會議中，董事長吳豊山宣布請辭。

吳豊山在致詞時談到，「今天是本人最後一次主持董監事聯席會議，上個禮拜五總統約見徵詢我對海基會人事的意見，因為社會上都說下台的背影要漂亮，我體貼總統人事安排上的困難，所以我當場欣然同意讓賢。我工作到12月31號下午下台一鞠躬，因此今天我利用這個機會對全體董監事過去一年來的支持和指教表達最大的聲音。」

吳豊山也提到，在過去這段時間，兩岸人都認識或者本來不認識的人主動好意的幫忙，也在這裡表達由衷的謝意。

另從海基會官網資料顯示，吳豊山為國立政治大學政治學系學士、國立政治大學新聞學研究所碩士，曾任第四屆監察委員、行政院政務委員、國民大會代表、公共電視董事長、自立晚報社長。

