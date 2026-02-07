總統心意被變現？ 南韓「國家級新年禮盒」湧現網拍轉售

南韓青瓦台。（資料照，路透社）

青瓦台4日宣布，南韓總統李在明贈送新年禮盒給各行各業傑出人士、為國奉獻者、社會弱勢群體，未料這份「國家級心意」竟在短短24小時淪為拍賣商品，韓國二手交易平台湧現大量轉售貼文，價格從20萬韓元（約新台幣4,316元）至50萬韓元（約新台幣1萬元）不等，引發社會熱議。

根據《朝鮮日報》報導，青瓦台表示，禮盒裡包含碗盤、湯匙，以及家常食材白米、雜糧、年糕、青海藻、乾香菇、醬油，分別代表首都圈、東南圈、中部圈、大邱慶北圈、湖南圈等「5圈」，和江原特別自治道、全北特別自治道、濟州特別自治道等「3道」，這些物品象徵著全國各地的凝聚，有著區域均衡發展以及各地區間共存、融合的寓意。

李在明也在禮盒附上的卡片寫下，「希望收到禮盒的人可以全家坐在一起，好好享用熱騰騰的飯菜」，他並進一步承諾，表示政府將加倍努力，不僅要讓國民對生活的改善「更有感」，更要讓大家深信，「明天一定會比今天更好」。

然而，這份象徵全國共榮的國家級賀禮才剛發出，隔日便在二手市場引發一波「變現潮」，自5日開始，南韓二手交易平台Karrot（당근）湧現大量轉售貼文，不少賣家強調商品「全新未拆封」，標價落在20萬至50萬韓元不等；部分禮盒甚至連同總統賀卡一併出售，開價相對較低的商品幾乎在上架瞬間便被搶購一空。





