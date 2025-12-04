總統愛店傳熄燈！臉書公告：下台一鞠躬 「賴清德套餐」成絕響

記者古芙仙、王紹宇／台南報導

有35年歷史、總統賴清德的愛店「林家肉燥飯」驚傳熄燈，在臉書粉專貼出老闆夫妻照片，寫下下台一鞠躬，也在店門口貼出盤讓海報，讓許多饕客好惋惜。老闆娘說老闆11月去開刀，兩老年紀也大了想休息，開店以來一碗10元價格不變的肉燥飯搭魚皮湯的「賴清德套餐」也成為絕響。

35年歷史、總統賴清德的愛店「林家肉燥飯」發出熄燈消息。

時任副總統賴清德（2023.06.17）：「第二點就是它的配料一定要獨到。」

2023年當時還是副總統的賴清德分享他的愛店，位於台南安南區林家肉燥飯，搭上魚皮湯的賴清德套餐引起熱烈討論，現在驚傳要熄燈了，臉書粉專po出老闆夫妻照片，寫「謝謝大家，下台一鞠躬」，讓饕客好震驚。

肉燥飯店老闆娘：「年紀大了要退休了啦，我兒子要做、他想再做，他就是我們沒跟著也沒辦法。」

大門前已經貼出盤讓海報，店家也沒開門營業，老闆娘說上個月老闆因為疝氣去開刀，就已經從7日休到30日，感受體力真的負荷不來，想要好好的休息，才忍痛下了這個決定。

林家肉燥飯是總統賴清德的愛店。

店內還貼著當時是副總統的賴清德來訪時的照片跟歡迎招牌，造成一陣風潮，立委林俊憲特別來拍片揭密賴清德套餐、魚皮湯秘密。

立委林俊憲：「魚肚、魚皮，還有蚵仔。」

每天現炒的肉燥，用冰糖、醬油滷成的台南味，肉燥飯內用1碗10元，35年來堅持不漲價，是許多人心中的家鄉味。

用冰糖、醬油滷成，每天現炒的肉燥。

肉燥飯店老闆娘：「我老公說因為做工的人都是甘苦人，說要給工人能夠消費得起。」

林家肉燥飯的下一代是饒舌歌手阿雞，想接手卻無法自己單獨做，現在只能先掛出盤讓，也讓這物美價廉的賴清德套餐暫時成為絕響。

