總統愛店！台南35年美味熄燈 10元肉燥飯成絕響

台南市 / 綜合報導

35年的好滋味要成回憶了！位於台南安南區的1間肉燥飯，因為總統賴清德也愛吃掀起討論，再加上他30幾年來小碗肉燥飯都是10元，但現在因為老闆身體狀況宣布要熄燈，讓不少人都說真的好可惜，粉絲們相當不捨。

2023年當時還是副總統的賴清德，在社群PO影片分享他的愛店，其中就有這間位在台南安南區的肉燥飯，再搭上1碗魚肚湯，完美組合，賴清德套餐引起熱烈討論，店家內也都還有當年合照，大家手比愛心笑得好開心，但現在卻傳出要關店了。

廣告 廣告

老闆娘說：「每天都來吃，還打給我，說為什麼要收了，我就喜歡吃這口味，其他地方都沒有這口味，每一天都來吃，每一天都來吃，不能再做了，再做會又第3次開刀。」

店家貼出盤讓公告，謝謝大家多年支持，老闆娘說，不少人聽到關店消息，都覺得很可惜，但因為先生身體關係決定還是宣告熄燈，而這30幾年的好滋味，除了賴清德愛吃推薦還有他的佛心價格，10元肉燥飯不管過了幾年都沒漲價。

老闆娘說：「30幾年來都沒有漲價，小碗的10元，大碗的20元，內用價格。」香噴噴肉燥飯吃下一口口齒留香，再搭配小菜還有魚皮湯，難忘的好滋味如今成絕響，實在讓饕客直呼想再吃一遍。

原始連結







更多華視新聞報導

BLACKPINK二訪高雄 業者推「草莓巧克力」肉燥飯應援

外帶比內用多5元！ 肉燥飯掀論戰 業者：考量成本

台南火車站旁肉圓.鹹粥平價美食多 網封：美食聚集地！

