總統感謝憲法法庭 白諷皇帝詔曰

賴清德總統1日表示，感謝憲法法庭做出符合憲法和人民期待的決定，在野立委說，賴的發言宛如「皇帝詔曰」。

賴清德總統1日於總統府元旦談話中表示，立院強行通過許多違憲法案、杯葛福國利民法案，感謝憲法法庭秉持專業與道德勇氣，做出符合憲法和人民期待的決定，並恢復運作。藍委賴士葆批評，賴是在挑戰全民智慧，把自己和閣揆卓榮泰變成憲政體制怪獸；白委林國成也說，大法官完全服膺賴清德意志，賴發聲「感謝憲法法庭」已不像總統文告應有內容，宛如「皇帝詔曰」。

賴士葆抨擊，依法憲法法庭開會須具備法定人數，但如今僅以5名大法官即作成裁判，根本是帶頭違憲、違法解釋憲法，形同吃人民豆腐；而大法官的作為實質是在替賴清德背書，讓行政權藉由憲法裁判掏空立法權，「不滿意立法院，就送司法院」，形成行政、司法聯手壓制立法權的憲政怪獸。

賴士葆痛批，當憲法法庭事事聽命行政權，自我矮化為行政附庸，中華民國民主制度已被嚴重侵蝕；賴清德元旦言論是在挑戰全民智慧，把人民當3歲小孩，歷史終將留下評價，賴清德是想讓自己與卓榮泰成為憲政怪獸。

林國成痛批，賴清德把台南市長那套劇本搬來國會，難怪被諷刺「台南皇帝」；總統元旦文告有鼓舞全民士氣的作用，結果賴清德卻在批評在野及國會，已經不像總統應有的文告內容，根本像是「皇帝詔曰」。

林國成直言，賴清德會感謝憲法法庭，「當然是因為憲法法庭完全符合他的意」，連國小生都知道人數不夠就不能開會，5名大法官仍不顧觀感作出判決，如今「合賴意就感謝、不合賴意就批評、鬥爭」，這是什麼總統？若自私自利的思維不改，國家只會一直糟糕到賴清德下台為止。