總統感謝鄭麗君帶領談判團隊 為台爭取最佳競爭位置

（中央社記者葉素萍台北19日電）總統賴清德今天接見「114年全國模範公務人員代表」，他對在座的行政院副院長鄭麗君表示，非常感謝鄭麗君帶領的談判團隊，為台灣取得與美國主要盟友同等的待遇，也讓台灣在變局中爭取到最佳競爭位置，這個談判結果，勢必會推動台灣更有力量向前邁進。

行政院副院長鄭麗君率談判團隊赴美國達成台美關稅談判，今天清晨剛返台，她上午現身總統府，出席賴總統接見「114年全國模範公務人員代表」活動。

賴總統致詞恭喜114年度全國模範公務人員，他說，像是代表致詞的海委會副主委張忠龍帶隊應對中共灰色地帶威脅，推動「海空一體精銳海巡」，以及AI智慧情監偵體系，整合海巡戰力打造國家級海洋防護網，展現捍衛主權的力量。

總統表示，金管會副主委莊琇媛擘劃亞洲資產管理中心（AAMC），持續推動金融法規簡化、鬆綁，強化金融機構打詐、防詐的能力，對台灣的金融發展貢獻卓著。

總統說，其他受表揚人員無論在守護國人健康、優化公共建設、維護社會治安、提升教科文實力，還是在產業建設、永續環境、打造智慧政府、擘劃業務革新或拓展外交等各領域，也都有非常傑出的表現。

他表示，雖然沒有辦法一一列舉，但因為大家的努力付出，讓國家更強、讓社會更進步、讓人民更幸福，也讓世界看見台灣。

總統說，過去一年，因為中國持續打壓台灣、經貿環境劇烈變動，加上許多複合式災害的考驗，確實讓國家面臨許多挑戰。但也因為大家的打拚，全國人民展現團結與堅強的韌性，沒有因為困難就停頓，更沒有因為挫折而沮喪，反而更加勇敢、堅定向前走。

他指出，像是對美關稅談判的結果，他非常感謝鄭麗君帶領的談判團隊，為台灣取得與美國主要盟友同等的待遇，也讓台灣在變局中爭取到最佳競爭位置；這個談判結果，勢必會推動台灣更有力量向前邁進。

總統認為，這就是有勇氣、有韌性的台灣人，即使面對逆風，依然穩健前行。新的一年，台灣將繼續大步向前走，期許模範公務人員不分專業領域，持續擔當公務體系的中流砥柱，跟整個行政團隊一起向前走。

另外，總統也說，未來一年有4大目標要完成，他在元旦公告已經向全國人民報告。第一，打造更安全、更堅韌的台灣，以更強大的防衛機制來捍衛國家主權；第二，邁向智慧繁榮的新台灣，透過持續推動AI、生技醫療與關鍵產業發展，確保台灣在下一個世代的競爭優勢。

總統表示，第三，建構更均衡發展、更公平的台灣。不僅要追求世代均衡、城鄉均衡，也要追求所得分配均衡，並要持續擴大社會投資，打造公義永續的社會；第四，要促成民主團結，深化憲政體制，凝聚社會共識，開創國家發展的新局。（編輯：林克倫）1150119