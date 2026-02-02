總統慰勉中華郵政 讓民眾生活更便利

政治中心／林靜、蔡明政 台北報導總統賴清德今（2號）趁著農曆過年前，到郵局慰勉辛苦郵務人員，但他心繫總預算及國防特別條例至今依舊卡關、影響政府運作外，藍白卻強推不當黨產等爭議法案，總統語重心長，要民眾評評理，也向立法院長韓國瑜喊話，盼他發揮議長功能，讓總預算能儘速審議。農曆年前，總統賴清德和交通部長陳世凱，到郵局視察，慰勉辛苦同仁。總統賴清德：「跟大家說一聲辛苦了，也要謝謝大家，全年無休一年365天，非常非常謝謝你們。」在野卡總預算! 賴總統邀"全民評理" 喊話韓國瑜發揮功能速審（圖／民視新聞）不過正值立法院新會期報到，總統依舊心繫國會亂象，因為今年度政府總預算，持續遭在野黨封殺，政院版國防特別條例還被丟包。總統賴清德：「在立法院當家的國民黨跟民眾黨，竟然在預算會期，對福國利民的中央政府總預算，卻沒有任何的審查，同時也無視中國的威脅，對於國防特別條例也同樣在阻撓。」點名藍白放著預算不審，賴總統話說得重。針對藍白強行清倉三大爭議法案，不當黨產條例、中天條款"衛廣法"及國會助理費，傳出政院研擬「不副署」因應，他也要幫行政院講話。總統賴清德：「行政院已經公開說明，針對這三個強行表決通過的法律，會運用合憲合法的方式來面對，目前他們正在積極地，跟專家學者討論當中，（在野黨）用盡全力因人設事，強行表決通過顏寬恆條款中天條款，同時也通過了國民黨再度擁有黨產，我覺得這樣做到底對不對，我希望全國民眾能夠評評理。」力挺政院，也向立法院長韓國瑜喊話。在野卡總預算! 賴總統邀"全民評理" 喊話韓國瑜發揮功能速審（圖／民視新聞）總統賴清德：「對立法院院長，我身為總統沒有批評只有請託，我要請託韓國瑜院長，希望他能夠發揮功能，讓中央政府總預算能儘速完成審議，讓國防特別預算也能夠儘速通過，這個是立法委員的職責，應該也是國會議長應該有的權責。」立委（國）吳宗憲：「不能說不聽民進黨就說不公平啊。」總統聲聲喚，藍營顯然沒聽進去，新會期的立法院，可以想見，不會平靜。原文出處：藍白持續封殺總預算、國防特別條例 賴總統盼韓院長發揮功能 速審預算 更多民視新聞報導最新民調出爐！台美關稅降至15% 過半民眾滿意談判結果獨家／蕭旭岑率團赴北京！一中同表再成藍主旋律？矢板明夫曝「鄭習會」成行關鍵藍營竹縣殺到見骨？徐欣瑩再嗆國民黨初選不公「團結在黑箱之下是共犯」

民視影音 ・ 4 小時前 ・ 發表留言