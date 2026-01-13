總統打趣「不來咬耳朵」 鍾東錦：已公開咬耳朵

（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）總統賴清德今天到苗栗出席公開活動，打趣向縣長鍾東錦喊話，應向前縣長徐耀昌學習一下「你都沒有跟我咬耳朵」；對此，鍾東錦幽默回應，在總統到場前就已經「公開咬耳朵」表達訴求了。

總統賴清德上午出席苗栗縣大千健康醫療體系竹南醫院動土典禮，致詞時講到中央對苗栗縣的支持不遺餘力，從前總統蔡英文到他任內，近10年中央給苗栗的總經費達新台幣2187億元，幫助苗栗縣政府走出財政困境，並提及前縣長徐耀昌對於這段過程最辛苦，也最清楚點滴。

賴總統提到，每次到苗栗，徐耀昌一定前去歡迎，在耳邊講還缺什麼；他話鋒一轉，向台下的鍾東錦喊話「鍾縣長要學一下啦，你都沒有跟我咬耳朵」。

上午動土典禮，包括大千醫療體系總裁徐千剛、衛福部長石崇良、縣長鍾東錦等人致詞都安排在總統抵達前進行。媒體會後詢問鍾東錦對於總統的喊話有何回應？鍾東錦幽默說，其實在賴總統來之前，就已經「公開咬耳朵」了。

鍾東錦表示，自己早就多次公開表達訴求，可能是總統身邊雜音太多，沒有注意到，今天在總統抵達會場前，他也先感謝中央對苗栗醫療體系的支持，但目前縣內最迫切的需求，除了醫療量能提升，還有科學園區實驗中學的設立。

鍾東錦指出，根據縣府財政統計，近10年苗栗縣創稅為3681億元，但統籌分配稅款分配回來僅有828億元，形成「繳多、回少」，這也是苗栗財政長期面臨困境的主要原因之一。

鍾東錦說，苗栗縣不僅是創稅績優生，長期以來也為全台提供水、電等重要資源，對於賴總統提出的「桃竹苗大矽谷計畫」，縣府更是全力衝刺。目前頭份、竹南地區人口逆勢成長，除了期盼大矽谷計畫能夠盡快落實，也特別為家長請命，盼賴總統協助推動設立竹南科學園區實驗中學。

鍾東錦也說，特別想對賴總統說句「悄悄話」，苗栗鄉親很熱情、勤奮，也不自私，創稅比人多、拿得比人少，卻依然任勞任怨，希望中央能和我一起，多多疼惜我們苗栗這群可愛的鄉親。（編輯：林恕暉）1150113