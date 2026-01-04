總統承諾2026年再調基本工資 賴清德：今年要跨過3萬

總統賴清德今（4）日出席國際青年商會中華民國總會就職典禮，並在致詞中提到，台美關稅協商已邁入最後階段，部分項目關稅率已獲下調；同時也承諾，今年基本工資將再度調升，突破3萬元大關。

賴總統表示，台灣整體經濟表現穩健，今年國民平均所得有機會達到4萬美元。面對創業環境與國際經貿挑戰，政府將持續與產業站在同一陣線，維持穩定的台美匯率及約2%的適度寬鬆利率政策，以支持經濟成長。

針對關稅議題，賴總統說明，台美雙方談判進度已接近完成，部分關稅已獲調降。行政院同步推出930億元支持方案，涵蓋4大方向，協助中小微型企業降低衝擊，其中單一企業最高可申貸6000萬元，並享有低利補貼措施。

廣告 廣告

賴總統回顧，台灣過去十年公務人員已完成4次調薪，勞工基本工資更是連續十年調升，從早年的2萬08元提高至現行的2萬9500元，更喊話，「今年我還會再調薪，要讓基本工資能跨過3萬元！」

賴總統強調，政府將持續調升基本薪資，照顧基層勞工，同時也勉勵青年工商界夥伴，不論投身新創產業或投入地方創生，都應對台灣發展保持信心，期許青年成為推動國家前進的重要力量。

責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

遭美國智庫指「呼應中共」！鄭麗文反嗆：綠營造謠供應鏈又來了

朝野僵局如何解？柯文哲頻點名賴清德：解決問題只在他的一念之間

和韓國瑜升旗自拍被誇「像白雪公主」 鄭麗文喊：我會樂一整年