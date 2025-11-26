總統投書談將提高國防支出 綠：與民主國家潮流一致

（中央社記者王揚宇台北26日電）總統賴清德投書「華盛頓郵報」，文中強調政府提高國防支出捍衛台灣民主的決心等。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天受訪說，這與現在民主國家潮流一致，因為當國家、社會對於安全維護更加重視下，必然會提高國防支出。

根據總統府新聞稿，賴總統寫給「華盛頓郵報」（Washington Post）的投書於美東時間25日刊出，文中強調政府提高國防支出捍衛台灣民主的決心，包括將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，不僅用於重大對美軍購，也會大幅強化台灣不對稱作戰能力，以增強嚇阻。

廣告 廣告

鍾佳濱今天在立法院接受媒體聯訪，針對賴總統投書「華盛頓郵報」內容等議題，作相關說明。

鍾佳濱舉例，國家的情況其實跟家庭一樣，當家庭富裕、財產增加下，需要保護的財產就更多，因此會在家裡添置保險箱、在車庫安裝監視器等。

鍾佳濱說，台灣與其他民主先進國家也是如此，當國家越來越富裕、經濟越來越繁榮，人民對於經濟生活和社會安全的需求就更高，因此當有能力時，國家跟家庭都會投資更多的資源在安全防護上。

鍾佳濱指出，賴總統的宣布與現在各民主國家的潮流趨勢是一致的，換言之，當國家越繁榮、人民越富裕，國家與社會對於安全的維護就更為重視，必然會提高對於國家安全中，包括國防支出跟支持等。

民進黨立委沈伯洋在立法院受訪表示，他認為這個投書非常重要，因為對美關係上，美國一直在問台灣的決心、抵抗的意志，但要如何展現意志，除了國防就是民防。

媒體追問，如果追加國防預算，可以優先採購哪些項目。

沈伯洋認為，台灣位居重要戰略位置，要防止中共潛艦進到太平洋，這需要有相對應的計畫，以及台灣的對稱戰力不夠，若得到其他國家的認同，希望能採購更多對稱戰力。關於無人機部分，考量無人機飽和式攻擊的應對方式，每個月都在改變，需要滾動式修正，另外歐洲加強軍備下，台灣的軍工產業能否參加產業鏈，也是重要議題。（編輯：蘇志宗）1141126