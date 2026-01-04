總統拋今年基本工資破3萬

賴清德總統4日到新竹縣出席國際青商會中華民國總會第74屆總會長暨理監事就職典禮，他致詞時提出行政院每年有上百億元協助中小企業轉型，更具體承諾將持續調升基本薪資，「今年我還會再調薪，要讓基本工資跨過3萬元！」

昨天青商會活動，邀賴清德、國民黨主席鄭麗文，及尋求連任的新竹市長高虹安、爭取國民黨提名參選下屆新竹縣長的副縣長陳見賢，出席順序巧妙地讓藍綠錯開，賴下午3時到場、3時50分離開，鄭4時15分現身，與高、陳致詞，頗有選舉造勢味道。

賴清德指出，台灣目前經濟表現相當亮眼，股市已站上2萬9000點，失業率3％更降至25年新低，國民平均所得在今年可望達4萬美元。台灣作為國際社會一股良善力量，不僅是全球防疫與災害救助的重要夥伴，更是國際繁榮發展不可或缺的成員。

他強調，政府將成為產業最強後盾，正積極應對關稅談判，政院已編列930億元專案預算，從金融支持、人才培育、安定就業及打開國際通路等4個面向，協助受關稅影響的中小微型企業，政院每年有百億預算支持中小型企業轉型，也有低利貸款補貼。

賴清德也說，公務員在過去10年，政府加薪4次共14％，一般勞工也連續10年每年調高基本工資，從2萬8元到今年已2萬9500元，「今年我還會再調薪！讓基本工資能跨過3萬元！」

鄭麗文致詞強調，「全球和平」是維持自由開放市場的前提，也是台灣持續壯大的基礎。