總統拋國防特別預算！鄭麗文批玩火 王定宇怒嗆國民黨：侵略者的走狗

記者楊士誼／台北報導

王定宇痛斥，國民黨用國台辦口吻批評，根本是搶國台辦的工作，這不是為虎作倀、不是侵略者的走狗能是什麼？（資料照／記者楊士誼攝影）

總統賴清德提出分八年執行、共1.25兆的國防特別預算，卻遭國民黨主席鄭麗文批評在「玩火」。民進黨立委王定宇今（27）日痛斥，國民黨用國台辦口吻批評，根本是搶國台辦的工作，這不是為虎作倀、不是侵略者的走狗能是什麼？他強調，面臨威脅時只有盜匪與內賊會反對強化自身防備，台灣人跟國際社會應看清楚誰是內賊。

王定宇透過自錄影片表示，要提高國防支出，各國都贊成甚至願意提供協助，中國的跳腳是必然的，因其就是盜匪、就是威脅。 但國民黨竟然用國台辦的口吻批評總統在玩火、台海變軍火庫；國民黨的立委竟攻擊自己的元首，但國民黨卻不敢批評在區域內每天用戰機騷擾我國的中共，中國用各種軍事力量威脅第一島鏈，台灣更首當其衝，國民黨的主席、立委連譴責都不敢。

廣告 廣告

王定宇批評，國民黨此舉不是為虎作倀、不是侵略者的走狗能是什麼？根本是把國台辦的工作搶來做。他也表示，如果家庭要保衛自己卻有人反對，反對者一定是盜匪本人或是內賊；一個國家有巨大的威脅，只有侵略者跟其內賊會反對，這是基本的道理。他也強調，台灣人跟國際盟友應看清楚誰是內應、內賊。

王定宇也說，五四運動時曾有「內除國賊，外抗強權」的口號，台灣現在的局勢，是中共強權不斷威脅台灣的未來，因此要力抗強權；但是內賊不除便難以外抗強權，這口號也提醒眾人「現在的威脅者是誰？誰是內應？要怎麼應對？」

更多三立新聞網報導

賴清德提升國防被抹黑玩火 王定宇說重話：國民黨把國台辦工作搶來做了

剖析習近平、川普通話 王定宇：川普的迴避使中國策略目的未能實現

日媒大篇幅報導賴清德挺日 國民黨卻造謠喊置入？王定宇火大了

藍白不做他們來 王定宇：外交國防委員會通過影響台灣重要的立場決議文

