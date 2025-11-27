總統拋國防特別預算！陳方隅指「統一後什麼都沒有」：和平就是加強實力
記者楊士誼／台北報導
總統賴清德提出分八年執行、共1.25兆的國防特別預算，卻引來藍白反對。東吳大學政治系副教授陳方隅今（27）日表示，不管「武統」或「和統」，都是中共使用各種方法來逼迫台灣接受「一國兩制台灣方案」。他也強調，台灣有100%的民主、自由、人權，以及最重要的主權，被統一之後，幾乎是什麼都沒有的。「唯一的和平途徑，就是我們自己做好準備，加強實力，讓侵略者不敢打」。
陳方隅指出，總統宣告要加強國防、提出國防特別預算，在野黨全面反對。有人開始在社群媒體上面說，要是侯友宜或柯文哲當選，台灣就不會有武統危機了，所以這一切危機都是民進黨的錯。他表示，如果侯友宜或柯文哲當選，那就是走向「和統」。不管「武統」或「和統」，都是中共使用各種方法來逼迫台灣談判、接受他們提出的「一國兩制台灣方案」。差別在於「和統」是台灣方面主動去下跪求和，「武統」是他們直接用武力來逼求和，都一樣是台灣下跪。
陳方隅表示，中國的智庫單位已經有寫出來了，和統武統，最後都是要統，台灣都是被統。而他們的圖沒有畫出來的是，y軸的單位和上限。「我們現在就是有100%的民主、自由、人權，以及最重要的主權。如果被統一之後，幾乎是什麼都沒有的」。他直言，圖博（西藏）與中國簽和平協議，解放軍6年後就開進拉薩；香港是在英國與中國簽國際條約的狀況下獲得「50年不變」的保證，結果撐不到一半就什麼都沒有，新疆維吾爾人的下場更不用講了。
陳方隅說，現在各個反對聲音、各種不想抵抗不想防衛的人們可以想想看，「飛彈打來的時候會長眼睛嗎？你各位對中共來說的利用價值是什麼？其實就是國有器官和送再教育營」，而不管台灣是誰執政，中共對台灣的領土野心都不會改變。他也指出，白藍支持者很喜歡說要讀古文、讀歷史，歷史的教訓真的很重要，「歷史上沒有任何一個案例是你可以跟侵略者談協議獲得和平，一個案例都沒有。唯一的和平途徑，就是我們自己做好準備，加強實力，讓侵略者不敢打」。
陳方隅最後表示，中共不能相信，絕不能與之談判，台灣方面絕不妥協，這句話是蔣經國講的。國民黨與民眾黨的支持者們要想想看，為什麼現在整個黨的信念改變了？
